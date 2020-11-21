День десантно-штурмовых войск ВСУ — молодой праздник, который в Украине отмечают 21 ноября с 2017 года.

Однако история его началась давно. Этот род войск был создан на базе воздушно-десантных и аэромобильных войск Украины. В 1999 году указом президента установлен профессиональный военный праздник – День аэромобильных войск, который отмечали 2 августа.

В процессе реформирования Вооруженных сил Украины другим указом главы государства от 27 июля 2012 года был назначен День высокомобильных десантных войск ВСУ.

А через несколько лет — в конце октября 2017-го — решили ежегодно 21 ноября (на Архистратига Михаила) отмечать День Десантно-штурмовых войск (ДШВ).

Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Факты ICTV предлагают поздравить солдат и офицеров, которые служат в этих войсках, СМС или открыткой.

СМС ко Дню Десантно-штурмовых войск ВСУ

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Сегодня отмечают праздник

Десантники всех возрастов:

Те, кто служил, и те, кто служит.

И каждый к празднику готов!

Таких мужчин не грех поздравить.

Ну и, конечно, пожелать

Здоровья, счастья, долголетья,

В строю быть, форму не терять.

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День ДШВ – твой праздник славный!

Поздравить искренне спешу.

Бесстрашный, доблестный десантник,

К тебе с почтеньем отношусь.

Желаю счастья и успеха,

А также мира на Земле.

Ничто не будет пусть помехой

В судьбе удачливой твоей.

***

Десантник бывшим не бывает!

Поздравить мы тебя спешим

И в этот важный день желаем:

Здоров будь, весел и любим!

На жизнь смотри счастливым взглядом,

Пусть бед не будет и разлук.

Спокойны мы, ведь с нами рядом

Есть верный и надежный друг!

День Десантно-штурмовых войск ВСУ — открытки

Календарь праздников на декабрь 2020

В декабре 2020 года будет главный праздник для всех украинских военнослужащих – они отмечают День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.

А 12 декабря в календаре День Сухопутных войск Украины.