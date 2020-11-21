День десантно-штурмовых войск ВСУ — молодой праздник, который в Украине отмечают 21 ноября с 2017 года.
Однако история его началась давно. Этот род войск был создан на базе воздушно-десантных и аэромобильных войск Украины. В 1999 году указом президента установлен профессиональный военный праздник – День аэромобильных войск, который отмечали 2 августа.
В процессе реформирования Вооруженных сил Украины другим указом главы государства от 27 июля 2012 года был назначен День высокомобильных десантных войск ВСУ.
А через несколько лет — в конце октября 2017-го — решили ежегодно 21 ноября (на Архистратига Михаила) отмечать День Десантно-штурмовых войск (ДШВ).
Читайте: Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020
Факты ICTV предлагают поздравить солдат и офицеров, которые служат в этих войсках, СМС или открыткой.
СМС ко Дню Десантно-штурмовых войск ВСУ
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Сегодня отмечают праздник
Десантники всех возрастов:
Те, кто служил, и те, кто служит.
И каждый к празднику готов!
Таких мужчин не грех поздравить.
Ну и, конечно, пожелать
Здоровья, счастья, долголетья,
В строю быть, форму не терять.
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День ДШВ – твой праздник славный!
Поздравить искренне спешу.
Бесстрашный, доблестный десантник,
К тебе с почтеньем отношусь.
Желаю счастья и успеха,
А также мира на Земле.
Ничто не будет пусть помехой
В судьбе удачливой твоей.
***
Десантник бывшим не бывает!
Поздравить мы тебя спешим
И в этот важный день желаем:
Здоров будь, весел и любим!
На жизнь смотри счастливым взглядом,
Пусть бед не будет и разлук.
Спокойны мы, ведь с нами рядом
Есть верный и надежный друг!
День Десантно-штурмовых войск ВСУ — открытки
Календарь праздников на декабрь 2020
В декабре 2020 года будет главный праздник для всех украинских военнослужащих – они отмечают День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число.
А 12 декабря в календаре День Сухопутных войск Украины.