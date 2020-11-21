Гороскоп 2020 на декабрь — все знаки зодиака

Подробный гороскоп на декабрь составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

В сезон затмений ноябрь — декабрь 2020 года, в зоне риска находятся три знака зодиака – Близнецы, Стрельцы, Девы, а также и представители Рыб, но здесь негативное влияние менее выражено и менее напряженно.

Львы и Раки, в любом случае, попадают под влияние затмений, поскольку их управители – светила Солнце и Луна принимают участие в формировании этого астрологического события.

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Гороскоп для Овнов

Повышенная энергичность и жизнерадостность Овнов будет способствовать преодолению многих препятствий. Динамично будут использоваться все предоставленные возможности, любая инициатива в этот период будет благоприятной и после окончания сезона затмений вы сможете успешно начать любой проект, который необходимо выполнить в короткий срок, либо заняться предпринимательской деятельностью.

В этот период возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями другого пола.

Гороскоп для Тельцов

Этот коридор затмений может подорвать уверенность Тельца в собственных силах, кажется, что очень трудно добиться в жизни, поставленных целей, что не хватает энергии. Здесь, во многом, все зависит от личных аспектов гороскопа.

Возможна эмоциональная встряска, но это все ради будущего, пусть даже придется чем-то пожертвовать, что-то потерять. Основной вопрос, который нужно осознать – это увидеть свои возможности и понять как их использовать с выгодой и пользой для себя.

Гороскоп для Близнецов

В знаке Близнецы произойдет Лунное затмение 30 ноября, поэтому представители этого знака почувствуют энергии этого коридора затмений очень сильно. Эмоции будут бушевать и заглушать голос разума, но постарайтесь проявить спокойствие, так как эмоции дадут лишь негативный результат.

Произойдет завершение чего-то. Наступает тот самый момент, когда надо подводить черту и ставить жирную точку. В чем именно? А это зависит от того, в каком астрологическом доме личного гороскопа происходит затмение. Это время перемен, возможно резких и болезненных, но необходимых.

Гороскоп для Раков

Представители знака Рака всегда чувствуют любое затмение, т.к. этим знаком управляет Луна, которая принимает участие в формировании затмений. В этот период надо выплеснуть негатив, чтобы оставить его в прошлом и начать жизнь с чистого листа.

Вы почувствуете сильный дисбаланс между вашими сознательными и подсознательными потребностями. Будет сложно сконцентрироваться и принять правильные решения, поэтому лучше отложить важные встречи и разговоры. Многие события могут произойти далеко не так как планировались.

Гороскоп для Львов

Львы, так же как и Раки, особенно сильно ощущают периоды затмений. Перепады настроения, непостоянство чувств и нарушения здоровья характерны для этого периода. вы можете чувствовать себя подавленно и недооценено.

Трудностей в отношениях с начальством, противостояния с подчиненными вам, видимо, не избежать, что может повредить вашему бизнесу и работе. Исключите личные столкновения, проявление амбиций, эгоизма, эмоциональной агрессивности, и вы избежите множества неприятностей, вызванных действием затмений. Следует также постараться соблюдать крайнюю осторожность на дороге, во время вождения автомобиля.

Гороскоп для Дев

Срединная точка между затмениями будет 7 декабря – Луна в этот день в знаке Девы, поэтому представителей этого знака Зодиака одолевают внутренние конфликты, мешают домашние проблемы и для решения любых вопросов этот период неблагоприятен.

Из-за угрюмости и инертности, появляется склонность вступать в конфликты. Период характеризуется неблагоприятным эмоциональным фоном, нервозностью и подавленностью.

У домашних и любимых может сложиться впечатление, что вы нарочно идете на конфликт. Эмоциональные трудности не способствуют и гармоничным отношениям с детьми.

Гороскоп для Весов

Для Весов, этот период отмечен высокой эмоциональной напряжённостью, проявляются крайности в проявлениях чувств. Чувства порой затмевают разум. Эмоции могут выйти из-под контроля, тогда не избежать скандалов, бурных выяснений отношений.

Тяжелый период для хронических больных. Тяжелое состояние еще усугубляется нервными срывами, депрессией, душевным напряжением, внутренним разладом, беспокойством по пустякам и быстро меняющимся настроением.

Неосторожность действий, потеря бдительности может стать причиной травмы, особенно бытовой, несчастного случая.

Гороскоп для Скорпионов

Скорпионы в отношениях с противоположным полом, в семейных отношениях, испытывают определенные трудности. Тем не менее, говорить о существенном влиянии разногласий периода на стабильность отношений не приходится, — действие этого неприятного периода сразу же закончится после окончания периода затмений.

Лучше отказаться от участия в увеселительных мероприятиях, ограничить себя в развлечениях. Возможны ссоры с женщинами или из-за женщин, особенно это касается Вашей матери. Если есть психические и эмоциональные нарушения, то вероятны обострения и критические состояния. Берегите себя.

Гороскоп для Стрельцов

14 декабря произойдет Солнечное затмение в знаке Стрельца — возможны серьезные потери и неприятности в сфере бизнеса, вокруг вас может сложиться нервозная, эмоционально нездоровая обстановка, препятствующая конструктивному деловому общению и решению важных деловых проблем.

По возможности – уйдите в отпуск, отдохните, так вы сможете избежать многих неприятностей. Эмоциональная неустойчивость плохо отразится на состоянии сердечно-сосудистой системы. Этот период затмений проверит стойкость организма, но это неподходящее время для обследований, т.к. оно не покажет объективной картины.

Гороскоп для Козерогов

У Козерогов могут произойти изменения в личной сфере, это период проверки искренности и теплоты любовных или супружеских отношений. Видимо, вам не избежать ссор и разногласий по пустякам, но только близкий человек поможет выбраться из состояния подавленности и неуверенности, возможно, даже депрессии.

Для мужчин характерны “наезды” со стороны жены, для женщин — непонимание ее волнений со стороны мужа. Дети доставят дополнительные хлопоты, вскрываются пробелы в их воспитании. Будьте осторожны в расходах и тратах, можете понести имущественные потери по собственной вине.

Гороскоп для Водолеев

Водолеям необходимо сдерживать свои порывы и усилить самоконтроль, чтобы избежать неприятностей и улучшить денежную ситуацию. Стоит проявить осторожность во всем, потому как придется делать важный жизненный выбор.

Возможно, пришло время решаться на поиски нового места работы. Присутствует тревога, но это скорее обусловлено грядущими глобальными переменами – 21 декабря в Водолее соединится Сатурн и Юпитер и начнется новый 20-ти летний цикл.

Но поскольку у Водолеев все происходит быстрее, чем у всех остальных, то эти астрологические события накладываются друг на друга и приносят Водолеям мрачные мысли, ведь это же период затмений. Обязательно посмотрите мое видео, которое выйдет в декабре по поводу соединения социальных планет в вашем знаке.

Гороскоп для Рыб

Представителей знака Рыб ждет много соблазнов. Пары, которые не пройдут испытания, обусловленные этим периодом затмений, расстанутся и, вряд ли, в будущем смогут возобновить взаимоотношения. Возможны различные нарушения здоровья.

Хроническим больным желательно за несколько дней до начала коридора затмений, пройти поддерживающую терапию во избежание обострения заболеваний. Повышенная эмоциональность и агрессивность, наряду с внешней подавленностью, могут сыграть плохую роль в отношениях с ближними.

Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Избегайте чрезмерных удовольствий и увлечения любовными делами.

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