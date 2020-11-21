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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020

Подробный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиака

Эта неделя будет достаточно спокойной. Многие ощутят прилив сил и энергии, а задачи и повседневные вопросы решаются легче. В это время любые начинания будут успешными, а также можно раскрыть свой творческий потенциал.

Энергии планет способствуют финансовым улучшениям, благополучному решению имущественных и материальных дел. Не откладывайте на потом все то, что можно сделать в течение этой недели, так как с 30 ноября начнется коридор затмений, а это грозит искажениями во многих сферах жизни.

Гороскоп для Овнов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ это время вы почувствуете прилив жизненной энергии, а также сможете удивить окружающих своей решимостью. Ваши поступки будут производить впечатление на людей, у вас получится многого достичь, даже больше, чем за предыдущие два месяца. Смело защищайте свои принципы и двигайтесь вперед. Вы готовы справиться со всем, но ваши поступки могут привести к переутомлению и травмам. Также можете раздражать окружающих ярким, мощным проявлением своих индивидуальных способностей. Бережно расходуйте свои ресурсы, не стоит растрачивать себя по пустякам.

Гороскоп для Тельцов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВы можете испытать давление со стороны других людей. Присутствует огромная потребность проявить себя, свои таланты и способности, но сплошь и рядом возникают препятствия, непонимание со стороны партнеров, любимого человека. Демонстрация роскоши, как компенсация невозможности проявить себя, может вызвать агрессию окружающих. Вас также могут раздражать другие люди из-за их решительных усилий произвести на вас впечатление. В эти дни вы будете видеть красоту во мрачности. Утонченность и элегантность может смениться драмой.

Гороскоп для Близнецов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВам обеспечен творческий взлет, если вы стремитесь к самостоятельности, демонстрации своих талантов и способностей. Жажда деятельности, щедрость, жизнерадостность, умение зарядить других энергией, оптимизмом обязательно приведут к успеху. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Уверенность в своих силах и самоотдача помогут вашему продвижению. Благоприятный период для бизнеса и начала новых проектов. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи, чего не получалось сделать в течение предыдущего месяца. Хороший период для заключения сделок, реорганизации производства.

Гороскоп для Раков

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаЭтот период подходит для начала новой предпринимательской деятельности, решения юридических вопросов. Однако лучше избегайте излишнего оптимизма в делах, а также экстравагантности в расходах. Вам могут предложить сделку, которая будет прельщать своим размахом, но в последствии вы из-за этого понесете убытки. Также благодаря привлекательности и личного обаяния, вы можете рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку начальника, влиятельных людей, особенно среди представителей противоположного пола. У вас в этот период может появится служебный роман.

Гороскоп для Львов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ это время вы получите много приятных впечатлений, а в профессиональной деятельности все складывается наилучшим образом. Вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. Эта позиция привлечет к вам новых людей и успех, которого вы добиваетесь. Самореклама окажется очень эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Кроме того, ваша деятельность получит признание или поможет вам добиться определенного влияния. Главная мера предосторожности — не принимать успех, как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными. 

Гороскоп для Дев

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаБлагоприятный период для улаживания общественных и финансовых дел. Период подходит для привлечения внимания к своим делам влиятельным людей. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной. Ваш оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Удачно складываются деловые отношения с представителями противоположного пола. Период благоприятен для визитов к начальству, посещения официальных инстанций. Хорошее время для служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг. 

Гороскоп для Весов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаРаботой лучше всего заниматься в одиночку. Нервозность, вызванная многими причинами, может выбить вас из колеи. Также следует соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Беременные должны внимательно отнестись к объему потребляемых жидкостей. Появляется склонность к самообману, поэтому романтические отношения, которые завязываются в эти дни, в дальнейшем принесут разочарование. Возможно возникновение тайной страсти и обмана в личных или деловых отношениях. Сложно достичь гармоничного сотрудничества или прийти к компромиссу. 

Гороскоп для Скорпионов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВ это время у вас личные взаимоотношения запутаются. Однако если вы отвлечетесь от любовных дел и направите свое внимание в деловую сферу, то произведете необходимые трансформации в вашем окружении. Вы сможете трансформировать ситуацию, которая вас неудовлетворяет, направить интересы и интеллектуальную деятельность коллектива на материальную сферу. Творческим личностям неделя принесет возможности для воплощения своих замыслов, гармоничного самовыражения. Ваши мысли облекаются в совершенную форму, планы реализовываются, а деятельность становится востребованной.

Гороскоп для Стрельца

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВозрастает жизненная сила и сопротивляемость различным заболеваниям. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и отчетливо увидеть свои перспективы. Работа с документами  доставит хлопоты, но завершится удачно. Для успешного сотрудничества, особое значение приобретает выработка общих критериев с партнерами и союзниками. Хороший период для заключения сделок, открытия нового предприятия или реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений. 

Гороскоп для Козерогов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаВаша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только если уверенны в своих чувствах. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет при решения разных дел. Благоприятное время для начала новых проектов, реализации творческих замыслов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на длительный период.

Гороскоп для Водолеев

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаПериод благоприятен для романтических отношений, но в деловой сфере возникают сложности. Выполнение планов лучше отложить, не давайте необдуманных обещаний. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Большое влияние  оказывает на вас коллективное мнение. Возникают принципиальные разногласия с коллегами и единомышленниками. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение. В этот период появляется склонность к ненужной растрате денег. 

Гороскоп для Рыб

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиакаХороший период для проведения официальных встреч и торжественных приемов. Также время подходит для начала новой работы, поездок и обучения. Ловите случай, действуйте – и вам улыбнется фортуна. Идеи и информация, которые вы используете, и деятельность, в которой вы будете участвовать, повлекут за собой быстрый прогресс. Вам помогут в этом эмоциональная сдержанность и отсутствие токсичных людей рядом. Возможно, с некоторыми партнерами отношения закончатся, но благодаря этому, в вашу жизнь придут новые люди. Повысится ваша самооценка, окружающие посмотрят на вас с более выгодной стороны. 

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.

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