Гороскоп на неделю, с 23 по 29 ноября 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Эта неделя будет достаточно спокойной. Многие ощутят прилив сил и энергии, а задачи и повседневные вопросы решаются легче. В это время любые начинания будут успешными, а также можно раскрыть свой творческий потенциал.

Энергии планет способствуют финансовым улучшениям, благополучному решению имущественных и материальных дел. Не откладывайте на потом все то, что можно сделать в течение этой недели, так как с 30 ноября начнется коридор затмений, а это грозит искажениями во многих сферах жизни.

Гороскоп для Овнов

В это время вы почувствуете прилив жизненной энергии, а также сможете удивить окружающих своей решимостью. Ваши поступки будут производить впечатление на людей, у вас получится многого достичь, даже больше, чем за предыдущие два месяца. Смело защищайте свои принципы и двигайтесь вперед. Вы готовы справиться со всем, но ваши поступки могут привести к переутомлению и травмам. Также можете раздражать окружающих ярким, мощным проявлением своих индивидуальных способностей. Бережно расходуйте свои ресурсы, не стоит растрачивать себя по пустякам.

Гороскоп для Тельцов

Вы можете испытать давление со стороны других людей. Присутствует огромная потребность проявить себя, свои таланты и способности, но сплошь и рядом возникают препятствия, непонимание со стороны партнеров, любимого человека. Демонстрация роскоши, как компенсация невозможности проявить себя, может вызвать агрессию окружающих. Вас также могут раздражать другие люди из-за их решительных усилий произвести на вас впечатление. В эти дни вы будете видеть красоту во мрачности. Утонченность и элегантность может смениться драмой.

Гороскоп для Близнецов

Вам обеспечен творческий взлет, если вы стремитесь к самостоятельности, демонстрации своих талантов и способностей. Жажда деятельности, щедрость, жизнерадостность, умение зарядить других энергией, оптимизмом обязательно приведут к успеху. Самые сложные и болезненные вопросы решаются легко и радостно. Уверенность в своих силах и самоотдача помогут вашему продвижению. Благоприятный период для бизнеса и начала новых проектов. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и помехи, чего не получалось сделать в течение предыдущего месяца. Хороший период для заключения сделок, реорганизации производства.

Гороскоп для Раков

Этот период подходит для начала новой предпринимательской деятельности, решения юридических вопросов. Однако лучше избегайте излишнего оптимизма в делах, а также экстравагантности в расходах. Вам могут предложить сделку, которая будет прельщать своим размахом, но в последствии вы из-за этого понесете убытки. Также благодаря привлекательности и личного обаяния, вы можете рассчитывать на материальную помощь, идейную поддержку начальника, влиятельных людей, особенно среди представителей противоположного пола. У вас в этот период может появится служебный роман.

Гороскоп для Львов

В это время вы получите много приятных впечатлений, а в профессиональной деятельности все складывается наилучшим образом. Вы почувствуете себя увереннее и будете убеждены, что ваши усилия не пропадут даром. Эта позиция привлечет к вам новых людей и успех, которого вы добиваетесь. Самореклама окажется очень эффективной, как и попытки обратить себе на пользу чужие усилия. Кроме того, ваша деятельность получит признание или поможет вам добиться определенного влияния. Главная мера предосторожности — не принимать успех, как должное и не становиться чрезмерно самоуверенными.

Гороскоп для Дев

Благоприятный период для улаживания общественных и финансовых дел. Период подходит для привлечения внимания к своим делам влиятельным людей. От них можно ожидать понимания, помощи и поддержки, в том числе материальной. Ваш оптимизм позволит вам оптимально решить многие производственные и коммерческие проблемы. Удачно складываются деловые отношения с представителями противоположного пола. Период благоприятен для визитов к начальству, посещения официальных инстанций. Хорошее время для служебных и творческих командировок, заключения сделок, подписания контрактов и других важных бумаг.

Гороскоп для Весов

Работой лучше всего заниматься в одиночку. Нервозность, вызванная многими причинами, может выбить вас из колеи. Также следует соблюдать осторожность в общении с незнакомыми людьми. Беременные должны внимательно отнестись к объему потребляемых жидкостей. Появляется склонность к самообману, поэтому романтические отношения, которые завязываются в эти дни, в дальнейшем принесут разочарование. Возможно возникновение тайной страсти и обмана в личных или деловых отношениях. Сложно достичь гармоничного сотрудничества или прийти к компромиссу.

Гороскоп для Скорпионов

В это время у вас личные взаимоотношения запутаются. Однако если вы отвлечетесь от любовных дел и направите свое внимание в деловую сферу, то произведете необходимые трансформации в вашем окружении. Вы сможете трансформировать ситуацию, которая вас неудовлетворяет, направить интересы и интеллектуальную деятельность коллектива на материальную сферу. Творческим личностям неделя принесет возможности для воплощения своих замыслов, гармоничного самовыражения. Ваши мысли облекаются в совершенную форму, планы реализовываются, а деятельность становится востребованной.

Гороскоп для Стрельца

Возрастает жизненная сила и сопротивляемость различным заболеваниям. Вы сможете преодолеть некоторые препятствия и отчетливо увидеть свои перспективы. Работа с документами доставит хлопоты, но завершится удачно. Для успешного сотрудничества, особое значение приобретает выработка общих критериев с партнерами и союзниками. Хороший период для заключения сделок, открытия нового предприятия или реорганизации производства. Удачными окажутся деловые визиты, обращения к властям, в вы также испытаете поддержку сотрудников. Используйте этот период также для планирования, совещаний, ответственных выступлений.

Гороскоп для Козерогов

Ваша активность возрастает, и это привлекает к вам партнеров противоположного пола. Хороший период для объяснений, помолвки, бракосочетания, но только если уверенны в своих чувствах. Возрастает творческий подъем, оптимизм и жизнедеятельность, что существенно поможет при решения разных дел. Благоприятное время для начала новых проектов, реализации творческих замыслов, открытия предприятий, а также для достижения более высокого общественного положения. В жизни происходят важные перемены, и если удастся их проанализировать, можно сделать хорошую закладку на длительный период.

Гороскоп для Водолеев

Период благоприятен для романтических отношений, но в деловой сфере возникают сложности. Выполнение планов лучше отложить, не давайте необдуманных обещаний. Возможны производственные склоки, недоразумения, особенно с партнерами и сотрудниками противоположного пола. Большое влияние оказывает на вас коллективное мнение. Возникают принципиальные разногласия с коллегами и единомышленниками. Поэтому вам следует доходчиво и тактично разъяснить свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение. В этот период появляется склонность к ненужной растрате денег.

Гороскоп для Рыб

Хороший период для проведения официальных встреч и торжественных приемов. Также время подходит для начала новой работы, поездок и обучения. Ловите случай, действуйте – и вам улыбнется фортуна. Идеи и информация, которые вы используете, и деятельность, в которой вы будете участвовать, повлекут за собой быстрый прогресс. Вам помогут в этом эмоциональная сдержанность и отсутствие токсичных людей рядом. Возможно, с некоторыми партнерами отношения закончатся, но благодаря этому, в вашу жизнь придут новые люди. Повысится ваша самооценка, окружающие посмотрят на вас с более выгодной стороны.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году, необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы были в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.