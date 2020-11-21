Михайлов день 2020 в Украине: поздравления в СМС и картинках

Православные верующие 21 ноября отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, а в народе праздник называют Михайлов день.

Архангел Михаил — глава небесных сил, главный в битве добра и зла. Именно он победил сатану и сбросил с неба. Архангел Михаил с мечом в руках охраняет ворота в рай.

В этот день свои именины празднуют мужчины с именем Михаил.

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По этому случаю Факты ICTV создали СМС и картинки с поздравлениями с Михайловым днем.

Михаил — ты у нас боец,

И в работе молодец!

Любят все тебя девушки,

Липнут все, как на мед,

Ты у нас гордый, не сдаешься,

На любовь не поддаешься!

Пусть всегда тебе везет,

И в жизни будет все!

В День Ангела, Михаил, желаю я любви

И от души успешных побед,

Вдохновения, счастья светлого, здоровья,

И пусть тебя хранит Господь!

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах — домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопровождалась удача, процветание и успех.

Желаю, чтоб архангел Михаил

Вас от напастей защитил.

Пусть ангелы его вас охраняют,

Беду и горе прогоняют.

Чтоб слабому прибавил сил,

От хворей всех чтоб исцелил.

Пускай душа лучится светом,

Пусть будет счастье в мире этом!

Календарь церковных праздников до конца года

До конца года осталось не так много времени, однако украинцев ожидают еще несколько больших церковных праздников.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 годсмотрите на Фактах ICTV.