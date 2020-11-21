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Факты / Lifestyle
Вікторія Гірко |

Михайлов день и День достоинства и свободы: какой праздник 21 ноября

21 ноября в Украине православные христиане отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, который в народе называют Михайлов день.

В библейских писаниях говорится, что Михаил был единственным ангелом, который смог противостоять Люциферу и сбросить его с небес. Поэтому образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами.

Также 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его установили в 2014 году в честь двух революций, которые произошли в Украине в 2004 и 2013 годах — Оранжевой и Революции достоинства.

Это день призван ежегодно напоминать украинцам судьбоносные события, которые произошли в стране и отдавать дань уважения тем, кто встал на защиту демократических ценностей.

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Также на 21 ноября выпадает Всемирный день телевидения. Дату в декабре 1996 года утвердила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, чтобы страны углубляли культурный и межнациональный обмен.

Именины 21 ноября отмечают Михаил, Анфиса, Гавриил, Марфа.

Народные приметы на 21 ноября:

  • Если выпал снег, то будущий урожай будет хорошим.
  • Если на Михаила туман, то такая погода будет до Николая (19 декабря).
  • Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная.
  • Дождь в этот день указывает на сухую весну.
  • С сегодняшнего дня могут начаться зимние морозы.

Что нельзя делать 21 ноября:

  • Нельзя мыть голову, чтобы не смыть ум.
  • Нельзя ссориться и даже повышать голос.
  • Нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

Хотя ноябрь заканчивается, не менее богатым на праздничные даты будет и первый месяц зимы. В частности, в календаре праздников на декабрь 2020 есть много профессиональных праздников, с которыми обязательно нужно поздравить коллег или друзей.

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