21 ноября в Украине православные христиане отмечают Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных сил бесплотных, который в народе называют Михайлов день.

В библейских писаниях говорится, что Михаил был единственным ангелом, который смог противостоять Люциферу и сбросить его с небес. Поэтому образ святого Михаила олицетворяет победу добра над темными силами.

Также 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы. Его установили в 2014 году в честь двух революций, которые произошли в Украине в 2004 и 2013 годах — Оранжевой и Революции достоинства.

Это день призван ежегодно напоминать украинцам судьбоносные события, которые произошли в стране и отдавать дань уважения тем, кто встал на защиту демократических ценностей.

Читайте: Календарь церковных праздников на декабрь 2020

Также на 21 ноября выпадает Всемирный день телевидения. Дату в декабре 1996 года утвердила Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, чтобы страны углубляли культурный и межнациональный обмен.

Именины 21 ноября отмечают Михаил, Анфиса, Гавриил, Марфа.

Народные приметы на 21 ноября:

Если выпал снег, то будущий урожай будет хорошим.

Если на Михаила туман, то такая погода будет до Николая (19 декабря).

Если на Михаила ночь ясная, то зима будет снежная.

Дождь в этот день указывает на сухую весну.

С сегодняшнего дня могут начаться зимние морозы.

Что нельзя делать 21 ноября:

Нельзя мыть голову, чтобы не смыть ум.

Нельзя ссориться и даже повышать голос.

Нельзя выполнять тяжелую физическую работу.

Хотя ноябрь заканчивается, не менее богатым на праздничные даты будет и первый месяц зимы. В частности, в календаре праздников на декабрь 2020 есть много профессиональных праздников, с которыми обязательно нужно поздравить коллег или друзей.