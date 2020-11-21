Погода на 21 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине 21 ноября будет холодной, в некоторых регионах ожидаются осадки.

В западных областях Украины столбики термометров будут показывать +1-4° днем ​​и до -3° ночью.

В южных регионах синоптики прогнозируют от +2° до +5° днем, а ночью — до +2°.

В восточных областях столбик термометра будет показывать до -2° днем, а минимальная температура ночью опустится до -5°. Снег ожидается в Харькове, Луганске, Донецке и Днепре.

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В центральных и северных областях Украины прогнозируют +1-4° днем, а ночью температура составит до -3°. Снег возможен в Чернигове, Сумах, Черкассах, Полтаве, Кропивницком.

В Киеве 21 ноября ночью прогнозируют мокрый снег, днем ​​ожидается +1-3°, ночью -1-1°.

Между тем, по прогнозам синоптиков, погода в декабре 2020 будет не такой теплой, как в прошлом году. Украинцев в начале зимы ждут и снег, и морозы. А с 8 по 14 декабря ожидается, что столбики термометров опустятся до -11°.