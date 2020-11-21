21 ноября — Всемирный день телевидения. Этот праздник ежегодно отмечается в одну и ту же дату с 1997 года.

История дня связана с первым Всемирным телевизионным форумом, который состоялся 21-22 ноября 1996 года. После этого Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией от 17 декабря 1996 года официально утвердила дату праздника.

Государствам предложили отмечать этот день специальными выпусками программ на телеканалах, посвященными вопросам мира, безопасности, социального развития. Кроме того, страны должны делиться проектами, что способствовало бы культурному обмену.

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Работники сферы телевидения в этот день поздравляют друг друга, а зрители могут насладиться просмотром любимой телепередачи.

Ко Всемирному дню телевидения Факты ICTV приготовили лучшие поздравления в картинках.

Календарь неофициальных праздников

Кроме государственных и церковных праздников, украинцы празднуют ряд неофициальных дат, среди которых профессиональные дни.

Сюда также относятся необычные праздники, например, День улыбки или День разбитых фонарей.

Полный календарь неофициальных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.