Всемирный день приветствий 2020 празднуют 21 ноября. Этот день посвящен миру, добру и приветствиям, которые мы используем каждый день — Привет, Добрый день, Здравствуйте.

Считается, что праздник основали два брата из США — Брайан и Майкл. Им надоели враждебные отношения между странами, военные действия и агрессия. Поэтому они решили отправлять поздравительные открытки в разные уголки мира. На листках бумаги ребята писали искренние и добрые поздравления для случайных людей.

Братья просили адресатов подхватить инициативу и отправить несколько открыток еще кому-то. Такая идея понравилась многим людям, и с тех пор 21 ноября отмечается Всемирный день приветствий.

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Календарь неофициальных праздников 2020

В 2020 году много праздников, которые не отмечают на государственном уровне, однако они важны для представителей различных профессий или объединений.

В декабре, например, празднуют День объятий, День Вооруженных сил Украины и День энергетика. Смотрите календарь неофициальных праздников 2020, чтобы не забыть поздравить близких и не пропустить важную дату.