День сына 2020 — поздравления в СМС, прозе и открытках

День сына (или День сыновей) весь мир празднует 22 ноября. Этот праздник создали, чтобы объединить людей и обратить внимание на семейные ценности.

День сына не такое популярное праздник как День матери или День отца, ведь его празднуют примерно последние шесть лет. Это замечательный повод выразить благодарность своему ребенку за то, что он сделал жизнь родителей гораздо лучше.

История праздника

В 2014 году медиа-издание Guardian News & Media Limited предложило проводить Международный день сына. Это происходило в форме семейного мероприятия. В одно из воскресений родители должны были пожить отдельно от сыновей, чтобы те научились самостоятельности. Эту идею поддержали блогеры, которые поделились ею с аудиторией.

В 2015 году идею заметили в Украине, люди начали праздновать этот день и поздравлять своих сыновей. 22 ноября не фиксированная дата Дня сына, но люди помнят, что в этот день надо уделить внимание своим детям.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления в стихах, прозе и картинках на День сына.

Поздравления в стихах

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Мой сын быстро подрастает,

Бегает, шалит, играет.

В День сыновей желаю одного —

Чтобы жилось ему легко.

А еще пусть крепеньким растет,

Покой нас с папой бережет.

Растет умным и послушным —

Сыном будет самым лучшим!

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С Днём сыновей, любимый сын!

Пускай везёт тебе во всём,

Жизнь даст пускай, чего просил,

Ждёт добрый ангел за плечом.

Пусть счастье манит в день любой,

Со смехом ладятся дела,

И будет радостный настрой,

И сердце бьётся от тепла!



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Сегодня праздник необычный:

Поздравим их мы поскорей —

Тех, у кого в семье мальчишки —

С прекрасным днем, с Днем сыновей.

Пусть сыновья растут на радость,

Чтоб был в семье покой, уют.

Пусть обеспечат вашу старость

И только радость в дом несут.

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Поздравления в прозе

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Поздравляю с днем рождения сыночка! Только мама знает, какой это ценный праздник, какой это подарок жизни! Желаю, чтобы сын с каждым годом все больше радовал, был гордостью и настоящим помощником в семье!

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Сыночек мой дорогой, я поздравляю тебя с днем сына! У тебя впереди такая насыщенная и полная разных эмоций жизнь. Мы всегда будем помогать тебе, и каждый день будем наблюдать за твоими достижениями. Счастья тебе, здоровья, успехов, исполнения желаний. Никогда не отчаивайся и будь всегда веселым. С праздником!



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Папина гордость и мамина радость растет в семье. В тебе воплотились все лучшие качества от двух любящих сердец. Поздравляем нашего любимого сына с прекрасным праздником сыновей и желаем прекрасной судьбы и счастья.

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Поздравления в СМС

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Всех, у кого есть сыновья,

Вас поздравляю я, ура!

Пусть смелыми они растут,

Любовь и счастье пусть их ждут.

Пусть сына ангелы хранят,

Всех маленьких, больших ребят!

Желаю радости, здоровья,

Ведь для семьи сынок — опора!

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Пускай День сыновей подарит

Тебе заботу и тепло,

Беда пусть от тебя отстанет

Всем горестям назло.

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Сегодня праздник очень важный

Для мам и пап, чей сын растет.

С Днем сыновей я вас поздравлю,

Пусть он вам счастье принесет!

Поздравления в картинках

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