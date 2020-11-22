День сына (день сыновей) в Украине поздравление в прозе и открытках

День сына в Украине празднуют ежегодно 22 ноября. Этот праздник отмечают во всем мире с целью объединить родных людей, обратить внимание на ценность семьи и напомнить, кто для нас самые дорогие люди.

День сына — это неофициальный праздник, однако с каждым годом он приобретает популярность.

В общем этот праздник продолжает традиции празднования Дня матери и Дня отца, однако точной истории создания этой даты нет. Также нет определенных устоявшихся правил празднования.

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Факты ICTV собрали лучшие поздравления с Днем сына в прозе и открытках.

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Сын, поздравляем тебя с Днем сына! Пусть небо над головой будет светлым, дни все солнечными и безоблачными. Пусть жизнь будет наполнена радостью, счастьем и удачей. Сил тебе и побед!

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Поздравляем с Днем сына! Никогда не останавливайся, двигайся уверенно к цели и верь в свои силы. Здоровья тебе, счастья и семейного уюта!

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С Днем сына! Желаем счастья, здоровья, хороших и верных друзей рядом с тобой. Больше побед на твоем пути и осуществления самых заветных желаний.

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Поздравляем с праздником, сынок! Пусть каждый день будет наполнен счастьем, радостью, улыбками и позитивными эмоциями. Желаю, чтобы все удавалось, мечты сбывались, вдохновение лилось через край.

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Календарь праздников на декабрь

В календаре праздников на декабрь 2020 насчитывается 36 памяних дат. Крупнейшие праздники этого месяца — День Вооруженных сил Украины (6 декабря) и Рождество Христово (25 декабря).

Также в первом месяце зимы будет много профессиональных праздников — День работников прокуратуры (1 декабря), День работников статистики (5 декабря), День работников суда (15 декабря), День работников органов ЗАГСа (18 декабря), День адвокатуры (19 декабря).