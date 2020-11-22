22 ноября — 326 день года. Какой праздник отмечают в эту дату, какие существуют приметы и запреты, читайте на сайте Факты ICTV.

22 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня в мире отмечается семейный праздник День сыновей. Как и другие подобные даты, он призван напомнить о важности семейных связей, поддержки и понимания среди близких.

По православному календарю, 22 ноября чтят память преподобной Матроны Царгородской, которая жила в Константинополе в V веке и предано служила Богу.

Именины 22 ноября

День ангела в этот день празднуют Алексей, Виктор, Дмитрий, Илья, Константин, Матрона, Семен и Тимофей.

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Приметы на 22 ноября

В народе 22 ноября называли днем Матроны Зимней. Предки верили, что именно сегодня зима начинает вступать в свои права. По приметам судили о погоде:

туманный день — к оттепели в ближайшее время;

снегопад — к непогоде зимой и весной;

гуси вышли на лед — к улучшению погоды.

Что нельзя делать 22 ноября

сегодня не стоит отказывать гостям в визите, предки считали, что это принесет убытки;

также раньше верили, что в этот день стоит посетить кладбище и убрать могилы умерших родственников, игнорирование этого правила может навлечь беду.

Календарь церковных праздников

Близится последний месяц 2020 года. Традиционно декабрь — один из самых богатых месяцев на различные праздники.

Среди больших праздников — дни памяти святых Варвары, Саввы и Николая, католическое Рождество.

Полный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.