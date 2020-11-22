Международный день сына отмечают 22 ноября, в этом году это воскресенье.

Это семейный праздник, который отмечают во всем мире, но даты в разных странах могут отличаться.

В 2014 году благодаря изданию Guardian News&Media Limited появилась идея проводить Международный день сына — в контексте Международного мужского дня.

В 2015 году идею заметили в Украине. Затем ее поддержали в Казахстане, так же 22 ноября, так и установили фиксированную дату.

Однако популярность и более широкий отклик Международный день сына стал приобретать с 2018 года.

Особых традиций в этот день нет, для каждой семьи они свои. В Международный день сына принято собираться семьей и наслаждаться общения друг с другом.

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Обычно в этот день родители поздравляют детей, а дети в свою очередь внимательно относятся к отцу и матери.

Мы собрали для вас яркие картинки с поздравлениями к Международному дню сына!

Поздравления в открытках

Поздравления в СМС

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Мой сын, ты в жизни моя гордость!

Ты мой подарок, счастье наяву.

Я знаю точно, ты моя опора.

Я ради счастья твоего живу.

*****

Сегодня праздник сыновей.

И это праздник каждой мамы,

Ведь нету ничего важней —

Чтоб вырос сын, хороший самый.

*****

Мой сынок, моя отрада,

Счастье жизни ты моей,

Я тебя поздравить рада,

С праздником, Днем сыновей!

*****

В День сыновей, родной сынок,

Тебе всех благ, добра желаю!

Пусть охраняет тебя Бог,

Пускай не будет счастью края!

Будь сильным, смелым, не хворай,

Осуществляй свои мечты!

Тебя люблю всем сердцем, знай,

Ведь всех дороже в мире ты!

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