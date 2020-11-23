Covid-19 и белорусский: Оксфордский словарь не смог выбрать одно слово 2020

Оксфордский словарь в 2020 году не смог выбрать единственное слово года.
В общий список слов попали понятия, связанные с пандемией: коронавирус, Covid, Covid-19, пандемия, эпидемия, социальная дистанция, физическая дистанция, локдаун, удаленная работа и так далее.
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— Английский язык, как и все мы, был вынужден быстро и неоднократно адаптироваться в этом году. Учитывая феноменальный масштаб изменений и развития языка на протяжении 2020 года, в Oxford Languages пришли к выводу, что его нельзя четко описать одним словом, — отмечают авторы.
В 2018 году Оксфордский словарь признал словом года toxic — отравлен, токсичен. Слово было выбрано из-за отравления Сергея Скрипача.
В 2019-м словом года стало словосочетание climate emergency — чрезвычайная климатическая ситуация.
Локдаун — слово 2020 года
Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал локдаун главным словом 2020 года.
Это режим изоляции, вводился в ряде стран из-за пандемии коронавируса. В 2019 году Collins English Dictionary выбрал словосочетанием года климатический забастовку.
Источник: Oxford Languages