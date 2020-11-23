23 ноября — День ангела Ольги. По одной из версий, имя имеет скандинавские корни и переводится как святая, по другой — славянские и означает чудотворица.
Это красивое имя распространено в Украине. Его обладательницы очень активны, всегда достигают поставленных целей. Однако иногда они могут быть замкнутыми, из-за чего требуют особого внимания со стороны окружающих.
Лучшие поздравления с именинами Ольги в прозе и открытках смотрите на Фактах ICTV.
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Поздравления с Днем ангела Ольги в прозе
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Оля, поздравляю тебя с именинами! В этот день хочу пожелать тебе здоровья и благоденствия. Пусть Господь хранит тебя, направляет на твой путь лишь добрых людей с чистыми помыслами.
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С Днем ангела Ольги! Будь по жизни полна отваги, уверенности, силы, благоразумия, стремления к успеху и вдохновения. Пусть Бог тебя бережет!
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Оля, ты свет нашей жизни. В твои именины мы тебе желаем лишь удачи и сил вытерпеть все, что пошлет тебе судьба. Оставайся таким же добрым и позитивным человеком.
Поздравления с Днем ангела Ольги в открытках
Календарь церковных праздников до конца года
В конце ноября и в декабре украинцам осталось отпраздновать несколько церковных праздников.
Самыми большими среди них будут дни памяти святых Саввы, Варвары и Николая, которые отмечают 17, 18 и 19 декабря.
Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.