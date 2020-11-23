Дожди синоптики прогнозируют 23 ноября на Западе и Севере Украины, в Харьковской и Полтавской областях — с мокрым снегом. На дорогах гололедица.
На остальной территории — без осадков.
Ветер преимущественно западный, временами порывы до 15-20 м/с.
В южных областях ночью и утром температура составит -1 +3, а днем +4 +8.
На Севере в течение дня — от -1 до +6, в Центре — в пределах +3 +5.
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На Западе преимущественно +3 +5, местами до +6, в Карпатах -4 -10.
В восточных областях — от -2 до +2.
В Киеве сегодня дождь, в течение дня 4-6 градусов тепла.
Прогноз погоды в Украине на зиму 2020-2021
Синоптики прогнозировали более теплый конец осени, чем обычно.
Сильные морозы не будут наблюдаться и в декабре.
Более подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на сайте Факты ICTV.