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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Дождь и мокрый снег: погода в Украине 23 ноября

Дожди синоптики прогнозируют 23 ноября на Западе и Севере Украины, в Харьковской и Полтавской областях — с мокрым снегом. На дорогах гололедица.

На остальной территории — без осадков.

Ветер преимущественно западный, временами порывы до 15-20 м/с.

В южных областях ночью и утром температура составит -1 +3, а днем ​​+4 +8.

На Севере в течение дня — от -1 до +6, в Центре — в пределах +3 +5.

Читайте: Оттепели и ледяные дожди: синоптики дали прогноз на осень и зиму

На Западе преимущественно +3 +5, местами до +6, в Карпатах -4 -10.

В восточных областях — от -2 до +2.

В Киеве сегодня дождь, в течение дня 4-6 градусов тепла.

Погода 23 листопада

Прогноз погоды в Украине на зиму 2020-2021

Синоптики прогнозировали более теплый конец осени, чем обычно.

Сильные морозы не будут наблюдаться и в декабре.

Более подробный прогноз погоды в Украине на зиму 2020 смотрите на сайте Факты ICTV.

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