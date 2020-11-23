Погода на неделю в Украине с 23 до 27 ноября 2020

В понедельник, 23 ноября, синоптики прогнозируют дожди на Западе и Юге Украины, на остальной территории будет облачная с прояснениями.

Теплее всего будет на юге — от +5 до +9 и в северных регионах +3 +6.

В Киеве температура днем прогреется до +6, а ночью опустится до 0.

Во вторник, 24 ноября, в Украине выпадет снег. На западе страны будет солнечно, а в Ужгороде даже не прогнозируют облачности.

На севере страны зима наступит в Луцке, Ровно, Житомире, Чернигове и Сумах.

В столице пройдет снег вместе с дождем, но температура не опустится ниже нуля.

В среду, 25 ноября, ожидается сухая и солнечная погода во всех областях, кроме Востока, там ночью столбик термометра опустится до -3.

На Закарпатье будет +5 +7, в других западных областях преимущественно +6.

В Киеве без осадков и облачности сохранится солнечная погода.

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В четверг, 26 ноября, на востоке страны облачно, но без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -2. В Киеве будет аналогичная ситуация.

В западных областях дневная температура составит от +2 до +8, в южных регионах +6 +10.

В пятницу, 27 ноября, дожди со снегом ожидаются на всем Западе, а в восточных и областях будет облачная с прояснениями.

Киев также заснежит, но возможное образование гололеда, поскольку ночью температура опустится до -2.

Погода в ноябре 2020

Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура в ноябре 2020 будет колебаться в диапазоне +1 + 8, и эти показатели близки к средним многолетним значениям.

Что касается осадков, то их количество также будет в пределах нормы.