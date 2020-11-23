В календаре на 2020 год 23 ноября – это понедельник и 237 день года. Какие праздники приходятся на эту дату и у кого сегодня день ангела, читайте дальше.

23 ноября — какой сегодня праздник

В Украине нет никаких праздников, но в мире отмечают Международный день акварели. Его инициатор – мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо.

А православные сегодня чтят память святого Георгия Победоносца.

По народному календарю – день Эраста и Родиона.

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Именины 23 ноября

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николй, Ольга, Петр.

Приметы 23 ноября:

Выпало много снега – к теплой зиме.

Если на дороге грязь, зима будет морозной.

Туман по земле стелется – скоро потеплеет.

Громко чирикают воробьи – также к оттепели.

Ветреная погода 23 ноября предвещает похолодание и метель.

Если вечером иней на деревьях – ждите сильных снегопадов.

Что нельзя делать 23 ноября:

Серьезные планы лучше отложить на другой день.

Желательно отказаться от дальних поездок.

Опасно садиться за руль.

Праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 еще осталось несколько важных дат. 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин, а 28 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.

Кроме того, у православных христиан 28 ноября начинается многодневный Рождественский пост, который завершится 6 января.