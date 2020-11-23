В календаре на 2020 год 23 ноября – это понедельник и 237 день года. Какие праздники приходятся на эту дату и у кого сегодня день ангела, читайте дальше.
23 ноября — какой сегодня праздник
В Украине нет никаких праздников, но в мире отмечают Международный день акварели. Его инициатор – мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо.
А православные сегодня чтят память святого Георгия Победоносца.
По народному календарю – день Эраста и Родиона.
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Именины 23 ноября
Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Иван, Константин, Михаил, Николй, Ольга, Петр.
Приметы 23 ноября:
- Выпало много снега – к теплой зиме.
- Если на дороге грязь, зима будет морозной.
- Туман по земле стелется – скоро потеплеет.
- Громко чирикают воробьи – также к оттепели.
- Ветреная погода 23 ноября предвещает похолодание и метель.
- Если вечером иней на деревьях – ждите сильных снегопадов.
Что нельзя делать 23 ноября:
- Серьезные планы лучше отложить на другой день.
- Желательно отказаться от дальних поездок.
- Опасно садиться за руль.
Праздники в ноябре 2020
В календаре на ноябрь 2020 еще осталось несколько важных дат. 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин, а 28 ноября в Украине чтят память жертв голодоморов.
Кроме того, у православных христиан 28 ноября начинается многодневный Рождественский пост, который завершится 6 января.