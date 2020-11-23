Компания SpaceX перенесла на сутки запуск на орбиту тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 60 мини-спутников.

Их должны были запустить для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.

Запуск 16-й группы интернет-спутников Starlink теперь планируется осуществить 23 ноября в 21.34 (24 ноября в 04.34 по Киеву) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

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Предыдущую партию из 60 спутников Starlink запустили 24 октября. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 893 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов для создания полномасштабной сети.

Стыковка с МКС

17 ноября компании SpaceX заявила об успешной стыковке космического корабля Crew Dragon с МКС.

Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции стартовал с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.