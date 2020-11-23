Ключевым в церковном календаре традиционно является Светлое Христово Воскресение (Пасха), от которого зависят даты двунадесятых переходящих праздников — Входа Господня в Иерусалим, Вознесения и Дня Святой Троицы.
Ежегодно они меняются, поэтому мы обозначили их звездочкой*.
Есть еще двунадесятые непереходящие и большие православные праздники, посвященные событиям из жизни Иисуса Христа, Пресвятой Богородицы и других почитаемых святых, с постоянными датами.
Церковный календарь также поможет определиться, когда начинается и заканчивается определенный пост, укажет даты однодневных постов и поминальных дней в 2020 году.
Двунадесятые переходящие праздники в 2020
- 12 апреля* – Вход Господень в Иерусалим
- 28 мая* – Вознесение Господне
- 7 июня* – День Святой Троицы (Пятидесятница)
Двунадесятые непереходящие праздники
- 7 января — Рождество Христово
- 19 января — Крещение Господне (Богоявление)
- 15 февраля — Сретение Господне
- 7 апреля — Благовещение Богородицы
- 19 августа — Преображение Господне
- 28 августа – Успение Богородицы
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы
- 27 сентября — Воздвижение Креста Господня
- 4 декабря — Введение в храм Пресвятой Богородицы
Читайте: Календарь неофициальных праздников на 2020 год
Великие праздники
- 14 января — Обрезание Господне
- 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи
- 12 июля — Святых апостолов Петра и Павла
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи
- 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы
Многодневные посты в 2020
- Великий пост – с 2 марта по 18 апреля
- Петров пост – с 15 июня по 11 июля
- Успенский пост – с 14 по 28 августа
- Рождественский пост – с 28 ноября 2020 года по 6 января 2021 года
Однодневные посты:
- среда и пятница, за исключением сплошных седмиц и святок
- Крещенский сочельник — 18 января
- Усекновение главы Иоанна Предтечи — 11 сентября
- Воздвижение Креста Господня — 27 сентября
Сплошные седмицы (недели), когда нет поста:
- Святки – с 7 по 17 января
- Неделя Мытаря и Фарисея – с 10 по 16 февраля
- Масленица (Сырная неделя) – с 24 февраля по 1 марта
- Пасхальная неделя – с 20 по 26 апреля
- Троицкая неделя – с 8 по 14 июня
Родительские субботы (дни поминовения усопших):
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 22 февраля
- Суббота второй седмицы Великого поста – 14 марта
- Суббота третьей седмицы Великого поста – 21 марта
- Суббота четвертой седмицы Великого поста – 28 марта
- Радоница – 28 апреля
- Поминовение усопших воинов – 9 мая
- Троицкая родительская суббота – 6 июня
- Димитриевская родительская суббота – 7 ноября
Январь 2020
6 января, понедельник – Сочельник, окончание Рождественского поста
7 января, вторник – Рождество Христово
7-17 января – Святки
14 января, вторник – Обрезание Господне
18 января, суббота – Навечерие Богоявления, Крещенский сочельник (строгий пост)
19 января, воскресение – Богоявление или Крещение Господне
22 января, среда – однодневный пост
24 января, пятница – однодневный пост
25 января, суббота – День великомученицы Татьяны или Татьянин день
29 января, среда – однодневный пост
31 января, пятница – однодневный пост
Февраль 2020
5 февраля, среда – однодневный пост
7 февраля, пятница – однодневный пост
10-16 февраля – неделя Мытаря и Фарисея
15 февраля, суббота – Сретение Господне
19 февраля, среда – однодневный пост
21 февраля, пятница – однодневный пост
22 февраля – Вселенская родительская суббота (мясопустная)
24 февраля, понедельник – начало Масленицы (Сырная неделя)
Март 2020
1 марта – Прощеное воскресенье
2 марта, понедельник – начало Великого поста (воздержание от пищи)
8 марта, воскресение – первое и второе Обретение главы Иоанна Предтечи
14 марта – Суббота второй седмицы Великого поста (поминовение усопших)
21 марта – Суббота третьей седмицы Великого поста (поминовение усопших)
22 марта, воскресенье – Сорок святых или День всех святых
28 марта – Суббота четвертой седмицы Великого поста (поминовение усопших)
30 марта, понедельник – День святого Алексея или Теплого Алексея
Апрель 2020
7 апреля, воскресенье – Благовещение Пресвятой Богородицы
11 апреля – Лазарева суббота
12 апреля*, воскресенье – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье)
18 апреля, суббота – последний день Великого поста
19 апреля*, воскресенье – Пасха или Светлое Христово Воскресение
20-26 апреля – Пасхальная неделя
28 апреля, вторник – Радоница
29 апреля, среда – однодневный пост
Май 2020
1 мая, пятница – однодневный пост
6 мая, среда – Великомученика Георгия Победоносца (однодневный пост)
8 мая, пятница – однодневный пост
9 мая, суббота – поминовение погибших воинов
13 мая, среда – однодневный пост
15 мая, пятница – однодневный пост
20 мая, среда – однодневный пост
22 мая, пятница – День Николая Чудотворца (однодневный пост)
24 мая, воскресенье – Равноапостольных Кирилла и Мефодия
27 мая, среда – однодневный пост
28 мая*, четверг – Вознесение Господне
29 мая, пятница – однодневный пост
Июнь 2020
3 июня, среда – однодневный пост
5 июня, пятница – однодневный пост
6 июня – Троицкая родительская суббота
7 июня*, воскресенье – Святая Троица или Пятидесятница, третье Обретение главы Иоанна Предтечи
8-14 июня – Троицкая неделя
15 июня, понедельник – начало многодневного Петровского поста
Июль 2020
7 июля, вторник – Рождество Иоанна Предтечи, Иванов день
8 июля, среда – День Петра и Хавроньи
11 июля, суббота – окончание многодневного Петровского поста
12 июля, воскресенье – День святых апостолов Петра и Павла
15 июля, среда – однодневный пост
17 июля, пятница – однодневный пост
22 июля, среда – однодневный пост
24 июля, пятница – однодневный пост
28 июля, вторник – День крещения Киевской Руси-Украины
29 июля, среда – однодневный пост
31 июля, пятница – однодневный пост
Август 2020
2 августа, воскресенье – Ильин день
5 августа, среда – однодневный пост
7 августа, пятница – однодневный пост
9 августа, воскресенье – День памяти великомученика и целителя Пантелеймона (однодневный пост)
12 августа, среда – однодневный пост
14 августа, пятница – Медовый Спас или Маковея (начало Успенского поста)
14-27 августа – многодневный Успенский пост
19 августа, среда – Преображение Господне или Яблочный Спас
28 августа, пятница – Успение Пресвятой Богородицы (однодневный пост)
29 августа, суббота – Ореховый Спас
Сентябрь 2020
2 сентября, среда – однодневный пост
4 сентября, пятница – однодневный пост
9 сентября, среда – однодневный пост
11 сентября, пятница – Усекновение главы Иоанна Предтечи (строгий пост)
16 сентября, среда – однодневный пост
18 сентября, пятница – однодневный пост
19 сентября, суббота – Михайлово чудо
21 сентября, понедельник – Рождество Пресвятой Богородицы
23 сентября, среда – однодневный пост
25 сентября, пятница – однодневный пост
27 сентября, воскресенье – Воздвижение Креста Господня (строгий пост)
30 сентября, среда – День памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матеpи их Софии (однодневный пост)
Октябрь 2020
2 октября, пятница – однодневный пост
7 октября, среда – однодневный пост
8 октября, четверг – День памяти преподобного Сергия
9 октября, пятница – однодневный пост
14 октября, среда – Покров Пресвятой Богородицы (однодневный пост)
16 октября, пятница – однодневный пост
21 октября, среда – однодневный пост
23 октября, пятница – однодневный пост
28 октября, среда – однодневный пост
30 октября, пятница – однодневный пост
Ноябрь 2019
4 ноября, среда – Казанской иконы Божьей матери (однодневный пост)
6 ноября, пятница – однодневный пост
7 ноября – Димитриевская родительская суббота
10 ноября, вторник – Параскева Пятница (День памяти мученицы Параскевы, нареченной Пятница)
11 ноября, среда – однодневный пост
13 ноября, пятница – однодневный пост
18 ноября, среда – однодневный пост
20 ноября, пятница – однодневный пост
21 ноября, суббота – День святого Михаила
25 ноября, среда – однодневный пост
27 ноября, пятница – однодневный пост
28 ноября, суббота – начало многодневного Рождественского поста
Декабрь 2020
4 декабря, пятница – Введение в храм Пресвятой Богородицы (однодневный пост)
7 декабря, понедельник – День памяти великомученицы Екатерины
13 декабря, воскресенье – День святого Андрея Первозванного
17 декабря, четверг – День великомученицы Варвары
18 декабря, пятница – День преподобного Саввы
19 декабря, суббота – День святого Николая
22 декабря, вторник – День святой Анны.
К слову, ранее Факты ICTV публиковали календарь государственных праздников на 2020 год.