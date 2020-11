В Ноттингеме украли часть работы Бэнкси – велосипед без колеса

В британском Ноттингеме украли велосипед с отсутствующим колесом, который был частью новой работы уличного художника Бэнкси.

На картине изображена девочка, которая крутит вместо хула-хупа покрышку от велосипеда, который был прикован цепью к ближайшему столбу возле салона красоты.

Граффити возник на стене 13 октября, а позже Бэнкси подтвердил, что именно он был его создателем, заставив туристов выстраиваться в очередь, чтобы посмотреть на изображение.

Велосипед, похоже, был украден на выходных, но к утру понедельника на его место поставили новый горный велосипед Raleigh Outland без заднего колеса.

Look out for Banksy’s bike on your local Gumtree ????https://t.co/r7iXxqOW5T pic.twitter.com/Ft52vU7hi1

— Pathless Pilgrim Ⓥ (@PathlessPilgrim) November 23, 2020