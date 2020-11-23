PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Віталій Плахта |

В Ноттингеме украли часть работы Бэнкси – велосипед без колеса

В британском Ноттингеме украли велосипед с отсутствующим колесом, который был частью новой работы уличного художника Бэнкси.

На картине изображена девочка, которая крутит вместо хула-хупа покрышку от велосипеда, который был прикован цепью к ближайшему столбу возле салона красоты.

Граффити возник на стене 13 октября, а позже Бэнкси подтвердил, что именно он был его создателем, заставив туристов выстраиваться в очередь, чтобы посмотреть на изображение.

Велосипед, похоже, был украден на выходных, но к утру понедельника на его место поставили новый горный велосипед Raleigh Outland без заднего колеса.

Читайте: Покажи мне Моне: картина Бэнкси ушла с молотка почти за $10 млн

Бэнкси не привыкать

В июле Бэнкси нарисовал новое граффити, посвященное пандемии коронавируса, в одном из вагонов лондонского метрополитена.

Не долго крысы, которые чихают и летают на масках, красовались на стенах вагона, ведь их очень быстро стерли работники лондонской подземки.

Фото: Pathless Pilgrim 

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка