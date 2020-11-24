День ангела Максима отмечают 24 ноября. Это имя имеет латинское происхождение. В переводе оно означает большой, величественный.

В церковном календаре самым известным является Максим Грек. Его знают как религиозного публициста, писателя и переводчика.

Считается, что в этот день каждый Максим должен вспомнить добрым словом всех, кто хоть раз в жизни приходил ему на помощь, а также постараться отблагодарить этого человека.

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Факты ICTV подготовили лучшие короткие поздравления в картинках и СМС с днем ангела Максима.

С днем ангела, Максим, тебя поздравляем,

Здоровья крепкого и счастья тебе желаем,

Пусть все тревоги уйдут, позабудутся,

Пусть все мечты заветные сбудутся.

***

Я искренне, Максим, Вас поздравляю

С Днем именин — с таким чудесным днем!

В колеса палки пусть судьба не ставит,

Пусть рок в судьбе горит сейчас огнем!

***

Максим, хочу тебе сказать,

Что только лучшего желаю,

И о любви не забывать —

Иначе счастья не бывает.

Хочу, чтобы всегда везло,

Чтобы сопутствовало счастья,

Чтоб все хорошее пришло,

Желаю радости и страсти!

Календарь праздников на декабрь

В календаре на декабрь 2020 много профессиональных праздников. Среди них самый важный — День Вооруженных сил Украины, который приходится на 6 число. Есть в нем и государственный праздник — это Рождество (25 декабря), которое принесет украинцам дополнительный выходной.

Всего в последний месяц года будет девять выходных.

Кроме того, в декабре украинцы будут праздновать: Всемирный день борьбы со СПИДом, Международный день людей с инвалидностью, День объятий, Международный день борьбы с коррупцией, День благотворительности и Международный день солидарности людей.