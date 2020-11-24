24 ноября — какой сегодня праздник, приметы и запреты

24 ноября в Украине все православные верующие вспоминают монаха Феодора Студита. Он был выдающимся святым времен борьбы с ересью иконоборчества.
Византийский монах учил еретиков поклоняться иконам, а его богословские труды использовали монахи Киево-Печерского монастыря.
24 ноября — какой сегодня праздник
Сегодня, 24 ноября, в США отмечается День дружбы.
Также 24 ноября в 1934 году умер первый глава Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский.
Именины 24 ноября
День ангела 24 ноября празднуют Федор, Максим, Викентий, Степан, Евгений, Виктор.
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Традиции и приметы на 24 ноября
Погода 24 ноября на Федора Студита обычно была прохладной и временами морозная.
- Федор Студит землю студит.
- Если 24 ноября Федора погода теплая, то вся зима будет теплой, если же холодная — вся зима будет холодной.
- Ветры на Федора всегда прохладные.
Что нельзя делать сегодня, 24 ноября
- Если не помолиться преподобному Феодор Студит — могут появиться желудочные болезни.
- Ходить на кладбище.
Церковные праздники в ноябре 2020
В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.
Так, 28 ноября начинается Рождественский пост.