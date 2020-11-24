Китай с помощью ракеты-носителя Long March 5 вывел на орбиту зонд, который впервые за 44 года должен собрать и доставить образцы почвы Луны на Землю.

Запуск состоялся с космодрома Вэньчан.

Ожидается, что сначала ракета-носитель достигнет орбиты Луны, затем приземлится на поверхность и соберет образцы, чтобы доставить на их Землю в декабре этого года.

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По плану, ракета должна доставить около 2 кг породы, чтобы поможет понять, когда на Луне прекратилась вулканическая активность и исчезло магнитное поле.

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Ранее соответствующие попытки собрать почву в 1970-х годах делали США и СССР.

Накануне стало известно, что NASA высадит астронавтов на Луну в 2024 году. Именно тогда состоится миссия Artemis-3 в районе Южного полюса Луны. Астронавты проведут на поверхности естественного спутника семь дней.