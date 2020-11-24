Лунный календарь стрижек на ноябрь 2020 содержит немало удачных дней для смены имиджа.

Определение благоприятных и неблагоприятных дней для стрижек поможет правильно спланировать визит в салон красоты.

Факты ICTV подготовили подробный лунный календарь стрижек на ноябрь 2020, чтобы ваши волосы оставались здоровыми, а прическа положительно влияла на настроение и самочувствие.

Лунный астропрогноз на 1 ноября

В этот день лучше обходить салоны красоты стороной. Иначе вы рискуете испортить волосы.

Лунный астропрогноз на 2 ноября

Неблагоприятный день для стрижек и окрашивания. Лучше заняться домашним уходом — помыть волосы и сделать маску.

Лунный астропрогноз на 3 ноября

Замечательное время, чтобы посетить мастера. В этот день можно подровнять концы, сделать стрижку классического образца или закрасить седые волосы. Однако к смелым и эпатажным экспериментам лучше не прибегать.

Лунный астропрогноз на 4 ноября

Не стоит делать любые махинации с прической — это может негативно повлиять на эмоциональное состояние и здоровье в целом.

Лунный астропрогноз на 5 ноября

Стрижка или окраска в этот день также могут негативно повлиять на общее самочувствие.

Лунный астропрогноз на 6 ноября

Если есть возможность, то лучше избежать похода в салон. Волосы будут более чувствительными, поэтому стрижка или окраска могут их повредить.

Лунный астропрогноз на 7 ноября

Неблагоприятный день для любых действий с волосами. Следует избегать даже обычного мытья головы.

Лунный астропрогноз на 8 ноября

Идеальный день для стрижки. Можно рискнуть и сделать очень короткую длину — волосы будут быстрее восстанавливаться и отрастать.

Лунный астропрогноз на 9 ноября

Один из самых удачных дней месяца для смены имиджа. В этот день новая прическа не только подойдет вам, но и положительно повлияет на вашу карьеру и материальное состояние.

Лунный астропрогноз на 10 ноября

Лучше остаться дома и отложить посещение мастера на другой день. Иначе вы рискуете ухудшить самочувствие.

Лунный астропрогноз на 11 ноября

Любые изменения сегодня не принесут чего-то позитивного. Выберите более благоприятную дату.

Лунный астропрогноз на 12 ноября

В этот день смена прически негативно повлияет на вас. Посвятите свое время чему-то другому.

Лунный астропрогноз на 13 ноября

Неблагоприятный период для стрижек. Лучше избегать острых предметов, ведь 13 ноября — довольно нервный день.

Лунный астропрогноз на 14 ноября

Можно посещать салоны, но есть риск потратить деньги и время даром. Новый имидж может оказаться не таким удачным, как в другие дни.

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Лунный астропрогноз на 15 ноября

Луна в фазе новолуния — астрологи не рекомендуют стричься. Однако есть одно исключение — если вас часто беспокоит головная боль. После стрижки она исчезнет.

Лунный астропрогноз на 16 ноября

Растущая луна в Скорпионе. Отличный день для стрижки, окрашивания или укладки. Можно прибегнуть даже к радикальным изменениям. Подберите для себя что-то новое и стильное.

Лунный астропрогноз на 17 ноября

Стрижка в этот день принесет благополучие. Это положительно повлияет на рост и здоровье волос. Также в этот день советуют обратиться к мастеру тем, у кого в последнее время какие-то проблемы. После изменения прически жизнь начнет налаживаться.

Лунный астропрогноз на 18 ноября

Благоприятный день для визита в салон. Однако лучше избегать окрашивания — оно может быть менее устойчивым, чем обычно. Если укоротить волосы, они будут отрастать медленнее.

Лунный астропрогноз на 19 ноября

Лучше не менять внешний вид сегодня. Специалисты утверждают, что это может существенно повлиять на состояние здоровья.

Лунный астропрогноз на 20 ноября

Неудачный день для любых действий с волосами. Избегайте экспериментов с прической.

Лунный астропрогноз на 21 ноября

Сегодня стоит посвятить время процедурам для ухода и восстановления волос. Можно самостоятельно сделать маску или записаться на прием к мастеру.

Лунный астропрогноз на 22 ноября

Один из нейтральных дней, который существенно не повлияет на настроение и самочувствие. Однако волосы могут отрастать медленнее, а краска будет быстрее смываться.

Лунный астропрогноз на 23 ноября

Отличный день для экспериментов. Стрижка принесет удачу и благополучие. Но сегодня есть риск потратить большую сумму денег.

Лунный астропрогноз на 24 ноября

Неудачный день для изменения внешности. Можно пойти в парикмахерскую, если вам нужно что-то довольно простое.

Лунный астропрогноз на 25 ноября

Не стоит красить или стричь волосы. Лучше заняться уходом — сделать маски для роста, обертывание или массаж. Такие процедуры положительно повлияют на ваш внешний вид.

Лунный астропрогноз на 26 ноября

Еще один нейтральный день — укладка принесет позитивный настрой и вдохновение. Однако астрологи советуют отказаться от стрижки сегодня.

Лунный астропрогноз на 27 ноября

Лучшего дня для окрашивания не найдешь. Смело тестируйте новые яркие цвета — краска будет держаться долго.

Лунный астропрогноз на 28 ноября

Откажитесь от визитов в парикмахерскую. Есть риск испортить настроение и волосы. Подождите и подберите другую дату для изменения стиля.

Лунный астропрогноз на 29 ноября

Стрижка в этот день равна неудаче. Если не хотите испортить личную жизнь и карьеру, обойдитесь без экспериментов сегодня.

Лунный астропрогноз на 30 ноября

Месяц снова в фазе новолуния. Астрологи запрещают проводить любые манипуляции с волосами.

Растущая луна в ноябре 2020

Растущая луна — период, когда энергия людей приумножается в несколько раз.

Узнайте, когда будет растущая луна в ноябре, чтобы правильно спланировать свои дни и настроиться на позитивные изменения.