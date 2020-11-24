Не позволяйте лосям лизать вашу машину: в Канаде появились необычные знаки

В эти выходные посетителей канадского национального парка встречали довольно необычным цифровым дорожным знаком: “Не позволяйте лосям лизать вашу машину”.

Как выяснилось, знаки были вывешены должностными лицами национального парка Джаспер в провинции Альберта на юго-западе Канады с целью попытаться помешать лосям слизывать дорожную соль с неработающих автомобилей.

Представитель парка рассказал, что лоси обычно получают соль, жизненно важную часть своего рациона, из солонцев — отложений соли и минералов, разбросанных по всему парку.

Но животные обнаружили, что они могут получить минерал с автомобилей, забрызганных дорожной солью.

Проблема в том, что в поисках такой “закуски” лось будет бродить по дорогам, проходящим через парк, что увеличивает вероятность наезда на животных.

Поэтому администрация парка просит туристов отъехать, если они увидят, что лось подходит, чтобы перекусить.

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В США медведь застрял в авто

Уже давно стало понятно, что животные и автомобили плохо сочетаются друг с другом и представляют собой взаимную опасность.

Вспомнить хотя бы произошедший в США инцидент, когда медведь залез в машину, чтобы чем-то полакомиться.

Разорванные сиденья, поврежденные двери и окна – вот, что в итоге осталось после визита гостя из леса.