Не позволяйте лосям лизать вашу машину: в Канаде появились необычные знаки

В эти выходные посетителей канадского национального парка встречали довольно необычным цифровым дорожным знаком: “Не позволяйте лосям лизать вашу машину”.

Как выяснилось, знаки были вывешены должностными лицами национального парка Джаспер в провинции Альберта на юго-западе Канады с целью попытаться помешать лосям слизывать дорожную соль с неработающих автомобилей.

Представитель парка рассказал, что лоси обычно получают соль, жизненно важную часть своего рациона, из солонцев — отложений соли и минералов, разбросанных по всему парку.

Но животные обнаружили, что они могут получить минерал с автомобилей, забрызганных дорожной солью.

Проблема в том, что в поисках такой “закуски” лось будет бродить по дорогам, проходящим через парк, что увеличивает вероятность наезда на животных.

Поэтому администрация парка просит туристов отъехать, если они увидят, что лось подходит, чтобы перекусить.

Читайте: В Канаде нашли рыбу с пальцами

Oh hi, moose. We have strict instructions about your snack habits. #jasper #Alberta ???????? pic.twitter.com/xSNo7YBrXS

— Carolyn Campbell (@_CLCampbell) November 15, 2020