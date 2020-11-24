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Факты / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

НЛО или поклонники Кубрика? В пустыне США нашли металлический монолит

В США исследователи среди скал обнаружили странный металлический монолит.

Прямоугольную стелу высотой более 3,5 м заметили с вертолета во время подсчета популяции диких баранов в отдаленных районах штата Юта.

НЛО или поклонники Кубрика? В пустыне США нашли металлический монолит

Фото монолита в пустыне быстро распространились в социальных сетях. Многие сравнили странную находку с культовым фильмом Стэнли Кубрика Космическая одиссея 2001.

Именно такая черная стела была неразрывно связана с неизвестными инопланетными существами.

Предполагается, что монолит мог установить один из поклонников Космической одиссеи.

В настоящее время власти Юты определяют, будет ли целесообразным дальнейшее расследование обстоятельств появления монолита в пустыне Юты.

Источник: ВВС Украина

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