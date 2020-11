НЛО или поклонники Кубрика? В пустыне США нашли металлический монолит

В США исследователи среди скал обнаружили странный металлический монолит.

Прямоугольную стелу высотой более 3,5 м заметили с вертолета во время подсчета популяции диких баранов в отдаленных районах штата Юта.

Фото монолита в пустыне быстро распространились в социальных сетях. Многие сравнили странную находку с культовым фильмом Стэнли Кубрика Космическая одиссея 2001.

Именно такая черная стела была неразрывно связана с неизвестными инопланетными существами.

A strange 3.6m tall metal monolith has been discovered in the #Utah desert.

So, who has installed the monolith, some new wave artist, or a fan of 2001: A Space Odyssey, the 1968 film directed by #StanleyKubrick, or by #aliens?https://t.co/dw65BcwIs7 pic.twitter.com/JmTFXtx2MI

— Emmanuel Ghandilyan (@EmmanuelGhandil) November 24, 2020