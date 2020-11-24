Двойная планета: как увидеть сильнейшее за 800 лет сближение Юпитера и Сатурна

Юпитер и Сатурн выровняются на ночном небе 21 декабря.

Это будет самое сильное сближение планет за 800 лет.

Две планеты движутся к выравниванию каждые 20 лет.

Но в этом году они будут настолько близко, что будут выглядеть как “двойная планета”.

Последний раз Сатурн и Юпитер были такими близкими и заметными в 1226 году.

Читайте: Полнолуние в ноябре 2020 года: дата и что нельзя делать

Как увидеть сближение планет

Конечно, две планеты находятся гораздо дальше друг от друга, чем кажется: расстояние между ними в четыре раза больше расстояния между Землей и Солнцем.

Но для наших невооруженных глаз они будут выглядеть, как одна точка яркого света.

Увидеть соединение Сатурна и Юпитера в Европе будет сложно, однако возможно.

Через час после захода солнца нужно направить свой телескоп на юго-западный горизонт. Следует учесть также, чтобы не было низких облаков.

Читайте: Китай запустил на Луну ракету для сбора образцов почвы

Веб-сайты, такие как Stellarium, могут помочь вам сориентировать свой телескоп к месту встречи планет.

Если в этот день небо будет облачным, не волнуйтесь: космическое событие пройдет с 17 по 25 декабря.

21 декабря — день, когда две планеты будут ближе всего друг к другу на небе.

Источник: Business Insider