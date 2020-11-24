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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Сколько выходных будет в ноябре 2020

В ноябре 2020 будет в целом девять выходных. Дополнительных дней для отдыха не будет, поскольку в последний месяц осени нет государственных праздников.

В месяце 30 дней, из которых 21 рабочий, а остальные – выходные.

Выходные в ноябре 2020

  • 1 ноября;
  • 7-8 ноября;
  • 14-15 ноября;
  • 21-22 ноября;
  • 28-29 ноября.

Будет в ноябре много профессиональных праздников и памятных дат как национального, так и международного значения. Мы выделили самые значимые.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год Календарь праздников в Украине на ноябрь 2020

Какие будут праздники

  • 1 ноября — День работника социальной сферы
  • 3 ноября — День инженерных войск, а также ракетных войск и артиллерии
  • 4 ноября — День железнодорожника
  • 9 ноября — День украинской письменности и языка
  • 14 ноября — Всемирный день борьбы с диабетом
  • 15 ноября — День работников сельского хозяйства
  • 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи
  • 17 ноября — Международный день студентов
  • 18 ноября — День сержанта ВСУ
  • 19 ноября — День работников гидрометеорологической службы
  • 20 ноября — Всемирный день ребенка
  • 21 ноября — Всемирный день телевидения, День Достоинства и Свободы
  • 25 ноября — Международный день борьбы зa ликвидацию насилия в отношении женщин
  • 28 ноября — Дeнь памяти жертв голодомора.

Церковные праздники в ноябре 2020

В календаре на ноябрь 2020 есть также важные даты для православных христиан. Среди них 4 ноября – Казанской иконы Божией Матери, Дмитриевская поминальная суббота, которая приходится на 7 ноября.

А в конце месяца – 28 ноября – начнется Рождественский пост. Он один из самых длительных и строгих. Продлится 40 дней и завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2021 года.

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