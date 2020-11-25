25 ноября — 329 день в году. Какой праздник отмечают в эту дату, читайте на сайте Факты ICTV.

25 ноября — какой сегодня праздник

Сегодня в мире — Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин. Праздник отмечают с 1981 года, его цель — обратить внимание на проблему насилия над женщинами в мире.

По православному календарю, 25 ноября чтят память святого Иоанна Милостивого, который жил в Александрии в VI-VII веках и прославился добрыми поступками: выкупал пленных, давал еду и крышу над головой обездоленным.

Именины 25 ноября

День ангела в этот день празднуют Иван, Лев, Николай, Савва, Екатерина, Елизавета.

Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год

Приметы на 25 ноября

По погодным условиям, которые фиксируются в этот день, предки судили о том, какими будут зима и весна. Приметы:

теплый день — к ранней весне;

какая погода сегодня, таким будем и начало зимы;

снег выпал — весна будет поздней.

Что нельзя делать 25 ноября

нежелательно в этот день отправляться в дальнюю дорогу, путешествие лучше отложить;

не стоит покупать новые вещи, они долго не прослужат.

Календарь церковных праздников

Скоро декабрь. Традиционно он один из самых богатых периодов на различные праздничные дни.

Подробный календарь церковных праздников на 2020 год смотрите на Фактах ICTV.