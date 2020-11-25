Черная пятница в Украине припадает на 27 ноября, однако много магазинов уже с понедельника начали делать скидки на товары. Более того, продлится такая акция до 30 ноября.

Украинская компания для социологических опросов Gradus Research провела опрос, насколько украинцы доверяют скидкам на Черную пятницу и что планируют покупать.

97% опрошенных людей знают, что такое Черная пятница, а больше половины совершают покупки в этот день. Однако лучшим днем для шоппинга эту дату считают только 6,4% опрошенных.

Доверие к скидкам у украинцев небольшое: в то, что цены снижаются, верят только 6% опрошенных, еще 38% считают, что прайс на товары скорее снижается.

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По мнению респондентов, самые большие скидки делают на электронику, бытовую технику и одежду.

Что планируют покупать люди на Черную пятницу:

электронику (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны) — более 48%;

одежду и обувь — 44%;

бытовую технику — 29%;

косметику и бытовую химию — 22%.

Феномен спонтанности шопинга в период Черной пятницы также подтвердился: 71% покупок в этот день — спонтанные.

— Люди нуждаются в приятных эмоциях, особенно в наше время. Они жаждут вспышек счастья. Все это способствует спонтанным покупкам. Поэтому Черная пятница становится именно тем предлогом, когда можно себя порадовать, — рассказала основатель и директор исследовательского агентства Gradus Research Евгения Близнюк.

Среди проблем, которые беспокоят опрошенных во время покупок в Черную пятницу выделяют такие:

очереди в магазинах — 60%;

“зависания” кассовых аппаратов в магазинах и интернет-магазинов — 20% и 32% соответственно;

задержка доставки — 23%;

плохое качество товара — 20%;

несоответствие товара описанию и изображению в интернет-магазине — 28%.

Больше всего внимания при выборе магазина обращают на цену и размер скидок.

*Исследование проведено совместно компаниями Gradus Research и NCG (Nostra Communications Group) методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 тыс. жителей в возрасте 18-60 лет по полу, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 16-17 ноября 2020 года, размер выборки: 1 434 респондента.

О компании

Исследовательская компания Gradus Research была запущена в 2019 году. Gradus – платформа для проведения социологических экспресс-опросов с помощью специального мобильного приложения. Опросы проводятся с соблюдением стандартов социологии среди верифицированных респондентов панели Gradus.

Технология позволяет проводить репрезентативное национальное поле в течении нескольких часов.

Сайт компании: https://gradus.app

E-mail: info@gradus.app

Facebook: https://www.facebook.com/gradus.apps/

О том, как покупать на Черную пятницу разумно и с удовольствием, а также как не быть обманутым и где лучше искать скидки — читайте на Фактах ICTV.