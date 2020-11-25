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Віталій Плахта |

Golden Joystick Awards 2020: названы лучшие игры для PS, Xbox и ПК

На церемонии Golden Joystick Awards 2020, где за лучшие видеоигры голосуют геймеры, названы лучше тайтлы года для PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch.

Лучшая игра для PlayStation

Игра The Last of Us Part II получил золотой джойстик, выиграв в номинации Игра года для PlayStation на церемонии Golden Joystick Awards 2020.

Продолжение игры компании Naughty Dog также завоевало награды за лучший рассказ и лучший визуальный дизайн.

The Last of Us Part II обошла такие тайтлы, как Ghost of Tsushima, Dreams и Final Fantasy 7 Remake, что свидетельствует о том, насколько конкурентоспособной была категория в этом году.

Вы можете просмотреть полный список номинантов ниже:

  • The Last of Us Part II (winner)
  • Nioh 2
  • Ghost of Tsushima
  • Final Fantasy 7 Remake
  • Marvel’s Iron Man VR
  • Spelunky 2
  • Dreams
  • Fall Guys

Лучшая игра для Xbox, ПК и Nintendo Switch

Лучшей игрой для Xbox геймеры назвали платформер Ori and the Will of the Wisps, а для Nintendo Switch — симулятор Animal Crossing: New Horizons.

Фанаты ПК-гейминга признали лучшей игрой Death Stranding.

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Самая ожидаемая игра

Любители виртуальных миров с нетерпением ждут выход игры God of War Ragnarok.

Продолжение экшена выйдет в 2021 году на PlayStation 5.

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