Golden Joystick Awards 2020: названы лучшие игры для PS, Xbox и ПК

На церемонии Golden Joystick Awards 2020, где за лучшие видеоигры голосуют геймеры, названы лучше тайтлы года для PlayStation, Xbox, ПК и Nintendo Switch.
Лучшая игра для PlayStation
Игра The Last of Us Part II получил золотой джойстик, выиграв в номинации Игра года для PlayStation на церемонии Golden Joystick Awards 2020.
Продолжение игры компании Naughty Dog также завоевало награды за лучший рассказ и лучший визуальный дизайн.
The Last of Us Part II обошла такие тайтлы, как Ghost of Tsushima, Dreams и Final Fantasy 7 Remake, что свидетельствует о том, насколько конкурентоспособной была категория в этом году.
Вы можете просмотреть полный список номинантов ниже:
- The Last of Us Part II (winner)
- Nioh 2
- Ghost of Tsushima
- Final Fantasy 7 Remake
- Marvel’s Iron Man VR
- Spelunky 2
- Dreams
- Fall Guys
Лучшая игра для Xbox, ПК и Nintendo Switch
Лучшей игрой для Xbox геймеры назвали платформер Ori and the Will of the Wisps, а для Nintendo Switch — симулятор Animal Crossing: New Horizons.
Фанаты ПК-гейминга признали лучшей игрой Death Stranding.
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Самая ожидаемая игра
Любители виртуальных миров с нетерпением ждут выход игры God of War Ragnarok.
Продолжение экшена выйдет в 2021 году на PlayStation 5.