Минус 50 и 70%, витрины магазинов нас уже заманивают привлекательными цифрами. Черная пятница — рай для шопоголиков.

В Украине короновирус внес коррективы в планы и тех, кто продает, и тех, кто покупает.

Обычно день распродажи растягивался и на уикенд. Так планировалось и в этом году. Ритейлеры даже баннеры напечатали. Но карантин выходного дня перечеркнул все планы.

Вместо Черной пятницы – Черная неделя. Несмотря на карантин, торговые центры собираются побороться за покупателя. Скидки и еще раз скидки, обещают маркетологи.

Но как же не попасться на крючок и на что стоит обращать внимание.

Первое, к чему присматривайтесь – нет ли под ценником другой наклейки, там можно найти реальную цену, которая была до этого.

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За несколько недель продавцы искусственно завышают цены, а потом делают скидку — на именно такую ​​же сумму. Эксперты советуют, прицениваться к товару заранее.

В этом году, говорят эксперты — Черная пятница будет больше ощущаться во время покупок в интернете. Все из-за того же карантина, особенно это будет касаться бытовой техники.

Но в интернете надо быть еще более бдительным.

Выгодное предложение помогут найти специальные сайты. На них сравнивают цены разных продавцов. Но есть нюанс — дешево в онлайне не всегда означает качественно.

Эксперты советуют внимательно вчитывайтесь в название страницы. Мошенники любят подделывать сайты известных брендов, меняя только одну букву. Обращайте внимание и на замок, который стоит у строки вебсайта. Если он закрыт — сайт безопасен, если же нет, лучше поискать другой.

Но самое главное, не забывайте, Черная пятница — это, по сути, психологический трюк. Магазины подсаживают нас на шопинг, используя наши привычки. Они просто заставляют клиентов тратить больше.

Даты Черной пятницы 2020

Карантин выходного дня повлиял на даты и сроки проведения в Украине Черной пятницы. Некоторые ТРЦ Киева заявили о новых днях, в которые украинцы смогут порадовать себе покупками.