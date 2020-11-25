Netflix каждый год тратит около $8 млрд на производство контента. Многосерийные фильмы, которые выпускает одна из самых известных медийных компаний, привлекают к экранам миллионы людей во всем мире.

Факты ICTV выбрали лучшие сериалы Netflix. В подборке – новые и старые работы, так как мы учитывали исключительно рейтинги и отзывы зрителей, а не дату выхода многосерийного фильма.

Карточный домик

Главный герой Фрэнсис Андервуд в буквальном смысле живет политикой. Он умен и амбициозен. После того, как Фрэнсис не получает обещанную должность госсекретаря, он решается на месть. Помогает реализовать коварный план его верная жена Клер, умная, жесткая и всегда добивающаяся своего женщина. Супругам удается навести шороху в американской политике.

Главную роль в сериале исполнил Кевин Спейси, за что был удостоен премии Золотой глобус.

Нарко

Сериал с колумбийским колоритом, который рассказывает об известном наркобароне Пабло Эскобаре. Его ужасались власти, презирали полицейские и уважали люди. Сериал наполнен яркими моментами непрекращающейся борьбы Эскобара со спецслужбами.

Повествование ведется от лица сотрудников наркоконтроля, которые показывают, на что способны люди, во что бы то ни стало стремящиеся заполучить власть. Нарко доказывает, что часто реальные истории впечатляют сильнее, чем выдуманные сюжеты.

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Очень странные дела

Приключения группы мальчишек в стилистике 80-х буквально покорили сердца зрителей. Действие происходит в небольшом провинциальном городке, спокойствие которого нарушает таинственное исчезновение мальчика Уилла. Местный шериф разводит руками, не понимая, куда мог подеваться подросток.

Друзья начинают свое расследование, но даже не догадываются, с чем столкнутся. Они попадают в круговорот событий, связанный с правительством, параллельным миром и чудовищем Демогоргоном.

Черное зеркало

Научная фантастика, драма, сатира о проблемах современного мира, где люди зависимы от технологий. Каждая серия – это отдельная история, не особенно связанная с остальными.

Сюжет проходится и по современному миру, в котором люди не способны жить без технологий, и по будущему, которое никто не хочет видеть, и по образу жизни современного человека в целом.

Мастер не на все руки

Комедийная история о второсортном актере индийского происхождения Деве Шахе. Однако его жизнь от этого не становится скучной – она полна казусов и ярких моментов. Дев встречается с девушкой, с которой у него, вероятно, нет будущего. Герой попадает в абсурдные ситуации и с блеском выходит из них не без помощи близких людей и отличного чувства юмора.

Автор сценария и исполнитель главной роли Азиз Ансари создал образ, в котором каждый узнает себя. Актер был удостоен премии Золотой глобус.

Охотник за разумом

Психологический триллер Девида Финчера, хорошо известного зрителям по фильму Бойцовский клуб и сериалу Карточный домик. Сюжет переносит зрителей в 1979 год и рассказывает о двух агентах ФБР. Холден Форд и Билл Тенч работают в отделе поведенческих наук и опрашивают находящихся в заключении серийных убийц.

Агенты пытаются понять образ мыслей маньяков, чтобы в дальнейшем это помогло раскрывать новые преступления. В итоге Холдену и Биллу удается вывести расследования убийств на новый уровень. В основу сериала Netflix легли показания реальных маньяков-психопатов.

Ведьмак

Долгожданная новинка для любителей фэнтези, снятая по рассказам польского писателя Анджея Сапковского. В основу сюжета легло вольное прочтение двух книг автора: Последнее желание и Меч предназначения.

История о Ведьмаке Геральте, который путешествует по континенту и избавляет мир от настырной нечисти – болотных чудищ, оборотней и даже заколдованных принцесс. Герой сталкивается с реальными людьми, которые часто оказываются намного хуже монстров.

Половое воспитание

Стеснительный подросток-девственник Отис живет вместе с мамой-психотерапевтом и из-за этого очень много знает о сексе. Вместе с одноклассницей Мэйв парень проводит консультации по “интимным вопросам” для таких же неопытных друзей и добивается в этом немалых успехов.

Отис помогает друзьям находить девушек и разбираться с неловкими и запутанными ситуациями. В январе 2020 года вышел второй сезон сериала, в котором Мэйв, к слову самая популярная девушка школы, попытается признаться Отису в своих чувствах.

Корона

Сериал о жизни британской королевы Елизаветы II. События разворачиваются с момента ее свадьбы в 1947 году до наших дней. В юном возрасте Елизавета потеряла отца, после чего она была вынуждена взять управление государством в свои руки.

Сюжет затрагивает много известных эпизодов из жизни королевской семьи. Во многих моментах Елизавете действительно приходится нелегко, но она с честью и достоинством выходит из затруднительных ситуаций.

Сериал снят с большим размахом. Бюджет каждой серии составил $5 млн. Работа была по достоинству оценена зрителями и критиками и получила премию Золотой глобус.

Призраки дома на холме

История начинается в 1990-х с переезда многодетной семьи в новый дом. Вначале супруги хотят отреставрировать особняк и выгодно продать его. Но их планы рушатся в первую же ночь, когда одна из дочерей видит призрака. С каждым днем с семьей происходит все больше мистических и необычных событий.

В конце концов героям приходится покинуть дом и забыть все, как страшный сон. Но это место хранит много тайн, которые преследуют уже повзрослевших детей даже через 26 лет. В конце концов семья вынуждена собраться и переосмыслить мистические события, с которыми столкнулась в прошлом.

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