В ноябре полнолуние можно будет наблюдать в понедельник, 30 ноября.

Увидеть это астрономическое явление смогут жители Австралии, Океании, Северной Америки и восточной части Евразийского континента в 08.29.

Ноябрьское лунное затмение будет уникальное — полнолуние совпадет с лунным затмением.

Читайте: Полнолуние в декабре 2020: дата и что нельзя делать

Луна будет в фазе знака Близнецов. Луна в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности.

В этот день вам непременно захочется чего-то нового. Однако большинство ваших решений будут, находиться на грани безрассудства, и их последствия крайне сложно предсказать.

Астрологи советуют выбирать безопасные развлечения.

На работе нужно проявлять инициативу, но нужно помнить — неуместен креатив может испортить репутацию.

Что нельзя делать 30 ноября

Не рекомендуется проводить хирургические операции во время полнолуния. Также проклинать и желать смерти другим людям.

Коридор затмений 2020

Коридор затмений 2020 влияет на судьбу человека, государств и человечества в целом. Именно это явление спровоцировало ряд сложных событий в Украине и мире, считают астрологи.

В 2020 году происходит много катаклизмов и негативных событий. В этот период происходит переход из фазы Рыб в фазу Водолея.