Ракета Falcon-9 компании Илона Маска SpaceX вывела на орбиту 16 партию из 60 спутников Starlink.

Запуск ракеты проходил 24 ноября в 21.13 по местному времени (25 ноября в 04.13 по Киеву) с мыса Канаверал штата Флорида (США).

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Интернет-спутники выведены на орбиту через 14 мин 46 с после старта. В общем орбитальная группировка SpaceX состоит из 953 космических аппаратов Starlink.

Многоразовая часть Falcon 9 приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане.

Starlink — проект компании SpaceX, который призван обеспечить жителей Земли высокоскоростным интернетом. Всего компания планирует запустить около 12 тыс. спутников.

Запуск 16-й группы интернет-спутников Starlink планировался на 23 ноября в 21.34 (24 ноября в 04.34 по Киеву) с 40-го стартового комплекса космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Однако запуск ракеты пришлось перенести из-за неблагоприятных погодных условий.