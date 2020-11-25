Ретроградный Меркурий: что это и чем опасен

Что такое ретроградный Меркурий – это движение планеты в обратном направлении, точнее иллюзия, что так происходит.

С точки зрения астрономии, Меркурий никогда не меняет направление движения, а само явление ретроградности имеет значение только в астрологии.

Читайте: Гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год

При этом астрологи выделяют периоды ретроградности только трех планет – Меркурия, Венеры и Марса, потому что они ближе всего к Земле.

Они считают, что в этот сложный период планета негативно влияет на многие сферы жизни и сваливают на него все неудачи, поломки техники, проблемы на работе и много другое.

Поскольку в астрологии Меркурий связан с бизнесом и работой, общением, документами, путешествиями, торговлей, наукой и даже здоровьем, то многие могли иметь серьезные проблемы с 31 октября по 20 ноября.

Ретроградный Меркурий случается три раза в год, то есть 20 ноября завершился последний в этом году неприятный период.

Но расслабляться не стоит, потому что ретроградным Меркурий в 2020 тоже будет трижды: с 17 февраля по 10 марта, с 18 июня по 12 июля и с 14 октября по 3 ноября.

Гороскоп для всех знаков зодиака

Цель ретроградного Меркурия — сделать людей терпеливыми, это поможет справиться с неприятными обстоятельствами в этот период. Избежать неприятностей можно, если не стесняться уточнять информацию, перечислять деньги. Если, анализируя свою жизнь, найдете определенную закономерность, то сможете понять, что именно для вас важно.

Подробный гороскоп на ноябрь составила астролог Марина Скади.