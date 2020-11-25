Погода в декабре в Украине будет морозной, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от 3° мороза до 2° тепла (в Крыму до 4° тепла).

Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм. Это не выходит за пределы средних многолетних значений.

Кроме того, в декабре возможны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей — туманы и гололед.

Читайте: На снег не стоит рассчитывать: прогноз погоды на Новый год 2021 в Украине

В целом в Укргидрометцентре отмечают, что абсолютный максимум температуры воздуха в декабре может быть на уровне 10-18° тепла, в южной части и на Прикарпатье местами 19-20°, в Крыму до 25°.

Абсолютный минимум может составлять 21-37° мороза, в южных областях 17-28° мороза.

В то же время начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко отмечает, что вероятность очень морозной зимы в Украине составляет менее 10%.

Зато оттепели, небольшие морозы и ледяные дожди будут сменять друг друга.