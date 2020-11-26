Чтобы вас не обманули, нужно быть внимательными, когда покупаете вещь. Особое внимание нужно обращать на ценники.

Часто возле названия товара или его описания может стоять звездочка или другая отметка, значение которой объясняют мелким белым шрифтом на светло-сером фоне. Например, что доставка будет стоить как половина заказа.

Важно также накануне Черной пятницы посмотреть на реальные цены вещей, которые вы хотите приобрести. Поскольку они часто могут быть ниже, чем до того, как на них сделают так называемую скидку.

Стоит обратить внимание на то, что небольшие и менее опытные компании более склонны выставлять нечестные и огромные скидки 70-80%. Поэтому безопаснее искать скидки поменьше (30-40%) в больших и проверенных сетях.