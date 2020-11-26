День благодарения 2020: история, традиции и блюда

Каждый год в четвертый четверг ноября американцы отмечают День благодарения. В 2020 году он выпадает на 26 ноября. О том, как появился День благодарения, о традициях праздника и блюдах, которые принято подавать к столу – в материале Фактов ICTV.

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История Дня благодарения

Вы не найдете американца, который не знает, что такое День благодарения. Этот праздник неоднократно показывали в фильмах и сериалах, и он давно стал значимой частью американской культуры наравне с Рождеством или Днем независимости.

История Дня благодарения берет начало 21 ноября 1620 года, когда в Америку, неизведанный для европейцев континент, прибыли на корабле Мэйфлауэр первые английские переселенцы. Их было около 100 человек, и к сожалению, половина людей не смогла пережить голод и суровую зиму.

Весной выжившие основали Плимутскую колонию, которая положила начало заселению Северной Америки. Переселенцы не выжили бы без помощи коренных жителей – индейцев, которые научили европейцев обрабатывать землю, и рассказали, что хорошо растет на неизведанной американской земле. В результате поселенцы собрали хороший урожай, и проблема голода была решена.

Губернатор Уильям Брэдфорд предложил колонии собраться 21 ноября 1621 года и воздать хвалу Богу за чудесное спасение. Так и возник День благодарения. На первом празднике присутствовали и индейцы, которые фактически спасли англичан от голода. Коренные жители североамериканского континента принесли в подарок европейцам птицу – индейку.

В течение 150 лет праздник был неофициальным. Все эти годы государство формировалось, а его граждане нуждались в собственных традициях и обычаях. Это стало главной причиной, по которой тогдашний лидер, Джордж Вашингтон, в 1789 году издал указ отмечать День благодарения 26 ноября.

В 1864 году Авраам Линкольн распорядился перенести празднование с 26 ноября на последний четверг ноября. С тех пор американцы отмечают День благодарения в четвертый ноябрьский четверг.

Традиции на День благодарения

Американцы свято берегут традиции Дня благодарения. В этот праздник принято:

Ходить в церковь и благодарить в молитвах Бога за все хорошее, что случилось за прошедший год. Собираться всей семьей за праздничным столом, на котором обязательно стоят традиционные блюда. Многие американцы готовы преодолевать тысячи километров, чтобы провести уйкэнд с близкими людьми. Считать подарки судьбы. По традиции американцы записывают на бумаге все, за что они благодарны Богу за прошедший год. А на другой стороне бумаги нужно записать все плохое, что вы прощаете своим родным и друзьям. Устраивать праздничные парады. Эта традиция появилась в 1924 году, когда рабочие универмагов Macy’s устроили карнавал в честь начала рождественских распродаж в знаменитой сети.

Еда на День благодарения

На День благодарения 2020, как и каждый год, во многих американских семьях на столе обязательно будут присутствовать традиционные блюда:

жареная индейка в клюквенном соусе;

тыквенный пирог;

батат (сладкий картофель);

различные блюда из кукурузы.

Правильно приготовить индейку, чтобы мясо вышло сочным и ароматным – это целое искусство. У каждой американской хозяйки есть свой рецепт, который она совершенствует годами. Три популярных способа приготовления запечённой индейки – смотрите в материале Фактов ICTV.