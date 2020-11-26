День благодарения 2020: история, традиции и блюда

Каждый год в четвертый четверг ноября американцы отмечают День благодарения. В 2020 году он выпадает на 26 ноября. О том, как появился День благодарения, о традициях праздника и блюдах, которые принято подавать к столу – в материале Фактов ICTV.
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История Дня благодарения
Вы не найдете американца, который не знает, что такое День благодарения. Этот праздник неоднократно показывали в фильмах и сериалах, и он давно стал значимой частью американской культуры наравне с Рождеством или Днем независимости.
История Дня благодарения берет начало 21 ноября 1620 года, когда в Америку, неизведанный для европейцев континент, прибыли на корабле Мэйфлауэр первые английские переселенцы. Их было около 100 человек, и к сожалению, половина людей не смогла пережить голод и суровую зиму.
Весной выжившие основали Плимутскую колонию, которая положила начало заселению Северной Америки. Переселенцы не выжили бы без помощи коренных жителей – индейцев, которые научили европейцев обрабатывать землю, и рассказали, что хорошо растет на неизведанной американской земле. В результате поселенцы собрали хороший урожай, и проблема голода была решена.
Губернатор Уильям Брэдфорд предложил колонии собраться 21 ноября 1621 года и воздать хвалу Богу за чудесное спасение. Так и возник День благодарения. На первом празднике присутствовали и индейцы, которые фактически спасли англичан от голода. Коренные жители североамериканского континента принесли в подарок европейцам птицу – индейку.
В течение 150 лет праздник был неофициальным. Все эти годы государство формировалось, а его граждане нуждались в собственных традициях и обычаях. Это стало главной причиной, по которой тогдашний лидер, Джордж Вашингтон, в 1789 году издал указ отмечать День благодарения 26 ноября.
В 1864 году Авраам Линкольн распорядился перенести празднование с 26 ноября на последний четверг ноября. С тех пор американцы отмечают День благодарения в четвертый ноябрьский четверг.
Традиции на День благодарения
Американцы свято берегут традиции Дня благодарения. В этот праздник принято:
- Ходить в церковь и благодарить в молитвах Бога за все хорошее, что случилось за прошедший год.
- Собираться всей семьей за праздничным столом, на котором обязательно стоят традиционные блюда. Многие американцы готовы преодолевать тысячи километров, чтобы провести уйкэнд с близкими людьми.
- Считать подарки судьбы. По традиции американцы записывают на бумаге все, за что они благодарны Богу за прошедший год. А на другой стороне бумаги нужно записать все плохое, что вы прощаете своим родным и друзьям.
- Устраивать праздничные парады. Эта традиция появилась в 1924 году, когда рабочие универмагов Macy’s устроили карнавал в честь начала рождественских распродаж в знаменитой сети.
Еда на День благодарения
На День благодарения 2020, как и каждый год, во многих американских семьях на столе обязательно будут присутствовать традиционные блюда:
- жареная индейка в клюквенном соусе;
- тыквенный пирог;
- батат (сладкий картофель);
- различные блюда из кукурузы.
Правильно приготовить индейку, чтобы мясо вышло сочным и ароматным – это целое искусство. У каждой американской хозяйки есть свой рецепт, который она совершенствует годами. Три популярных способа приготовления запечённой индейки – смотрите в материале Фактов ICTV.