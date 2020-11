26 ноября — День благодарения 2020 в США. Этот семейный праздник отмечают в стране в каждый четвертый четверг ноября.

В этот день принято собираться всей семьей и благодарить друг друга.

Американцы накрывают праздничный стол, главными блюдами которого являются фаршированная индейка и тыквенный пирог.

Читайте: Что приготовить на День благодарения: традиционные блюда

В День благодарения 2020 Факты ICTV подготовили лучшие поздравления на английском языке.

***

Happy Thanksgiving. Here’s hoping that whatever you do today brings you delight from morning until night.

May the holiday bring you nothing but wonderful things in abundance.

***

When the season is Thanksgiving and autumn’s in the air it warms the heart to think of those for whom we specially care.

Happy Thanksgiving 2020!

***

As the seasons change and the leaves begin to fall, we are reminded that we have had another successful year.

Wishing you countless blessings this Thanksgiving and all the year through!

***

We may be far apart, but our hearts are next door neighbors!

May your Thanksgiving be rich with family love, warm with friendship and happy with life’s goodness.

***

May you celebrate the Thanksgiving day with love in your heart, prosperous vision in your mind, and gratitude in your being.

Thanksgiving wishes to everyone!

День благодарения в США

История празднования Дня благодарения на территории США начинается с XVII века.

С того времени дата и традиции праздника менялись.

Подробнее об истории Дня благодарения в США читайте на Фактах ICTV.