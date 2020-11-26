День благодарения 2020 припадает на 26 ноября. Это традиционный американский праздник, который ежегодно отмечают на государственном уровне в четвертый четверг ноября.

День благодарения — это первый национальный праздник жителей Северной Америки. В XVII веке на территорию страны прибыли первые переселенцы из Англии. Коренное население показывало им, как обрабатывать землю и выращивать злаки.

В следующем году переселенцы организовали огромный пир благодарности и пригласили на него индейцев. С тех пор нужно ежегодно благодарить Бога и вспоминать щедрость коренного населения США.

В День благодарения принято собираться за большим семейным столом и наслаждаться компанией друг друга. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем благодарения в прозе!

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Поздравляю с прекрасным праздником. Пускай ваша жизнь будет наполнена уютом, счастьем прекрасных встреч, радостью побед и достижений, огромной любовью и душевным покоем. Желаю стабильного благополучия, крепкого здоровья и большой энергии, чтобы полноценно жить и радоваться жизни. С Днем благодарения!

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Сегодня День благодарения, и мы можем всем сказать спасибо за то, что происходит у нас в жизни: Богу — за то, что он создал этот мир для нас; родителям — за то, что мы можем быть в этом мире; друзьям — за то, что наша жизнь интересна и удивительна; любимым — за осознание того, что в жизни есть счастье. С Днем благодарения, друзья!

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Поздравляю с Днем благодарения! Хочу пожелать искренних родных улыбок, теплых слов и взаимного понимания, радостных встреч и семейного счастья, веселого праздника, уважения и уютной атмосферы в доме, добрых и ярких моментов, приятных и неожиданных сюрпризов.

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В День благодарения пора благодарить небеса за сытный стол, за удачи и все благополучия. Примите мои поздравления! Пусть жизнь идет своим мирным счастливым чередом, пусть в доме всегда будет достаток, а на семейных встречах будет весело и уютно!

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Поздравляю с Днем благодарения! Желаю миллион улыбок, приятных моментов счастья, семейного уюта и комфорта в этот день! Пусть все ценят и все будут благодарны за то, что имеют.

Календарь праздников на декабрь 2020

В последний месяц зимы состоится немало важных праздников — как профессиональных, так и государственных. В декабре празднуют День работников суда, Рождество Христово, а также День Вооруженных сил Украины.

Смотрите календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.