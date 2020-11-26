День благодарения — американский праздник, который отмечают в четвертый четверг ноября. В 2020 году этот день приходится на 26 ноября.

В этот день принято благодарить людей и Бога за благосклонность, помощь в трудную минуту. Для американцев это семейный праздник, во время которого собираются все родственники и близкие и за совместным столом говорят слова благодарности.

По давним традициям, на День благодарения первые переселенцы благодарили за пережитую зиму и мир с местными племенами. Потом Джордж Вашингтон — первый президент США — решил, что американцы должны благодарить за Конституцию, сделав еще один праздник.

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И лишь Авраам Линкольн — 16-й президент США — установил точную дату Дня благодарения.

Факты ICTV собрали самые лучшие поздравления с Днем благодарения в СМС и стихах.

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С Днем благодарения,

Добра вам, везения,

Счастья, понимания,

Всегда во всем внимания!

Достатка, изобилия,

Чтоб не было бессилия,

А только лишь стремление.

С Днем благодарения!

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Желаю в День благодарения

Добра, удачи и везения,

Чтоб был любовью полон дом,

Покой и счастье жили в нем,

Пусть каждый день из года в год

Тепло и радость вам несет!



***

Пусть в День благодарения

К вам счастье постучится,

И, как судьбы забвение,

Вдруг чудо приключится.

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В День благодарения

Желаю вдохновения,

Во всех делах везения,

Огромного терпения!

Пусть краски осени ярки,

В душе тепло горит,

Дни безмятежны и легки,

Судьба благоволит!



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Поздравляю с Днем благодарения! Пускай на жизненном пути встречаются только хорошие и отзывчивые люди. Побольше близких друзей, домашнего уюта и безграничного счастья в доме.

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С Днем благодарения! Пусть каждый год в этот день ваш дом наполняется счастьем, любовью, смехом и радостью. Желаю здоровья вам и вашим родным, семейного благополучия и домашнего тепла. Пускай жизнь дарит только приятные минуты и солнечные дни.

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С праздником! Хочу пожелать, чтоб в вашем доме всегда было взаимопонимание, уважение и доверие. Желаю семейного счастья, безграничной любви, солнечных и радостных моментов в жизни!

Календарь праздников на декабрь

Календарь праздников на декабрь 2020 насчитывает много профессиональных знаменательных дат. Самая главная из них — День Вооруженных сил Украины (6 декабря).

Также в первом месяце зимы украинцы будут праздновать День работников прокуратуры (1 декабря), День работников статистики (5 декабря), День местного самоуправления (7 декабря), День Сухопутных войск Украины (12 декабря), День работников суда (15 декабря), День работников органов ЗАГС (18 декабря), День энергетика (22 декабря) и День работников архивных учреждений (24 декабря).