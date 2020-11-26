День благодарения 2020 в Украине: поздравления в картинках

День благодарения 2020 в Украине приходится на 26 ноября. Это американский праздник, который ежегодно отмечается на государственном уровне в четвертый четверг ноября.

Издавна люди собирались в этот день, чтобы вместе поблагодарить Бога за урожай. Американцы традиционно запекают индейку — один из символов праздника, собираются с близкими друзьями и родственниками.

Уже несколько лет подряд День благодарения празднуют и в Украине. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем благодарения в картинках, чтобы вы смогли послать открытки своим близким и друзьям.

Читайте: Индейка на День благодарения 2020: 3 правильных рецепта

Поздравления с Днем благодарения 2020 в картинках

Календарь праздников на декабрь 2020

В последний месяц зимы состоится немало важных праздников — как профессиональных, так и государственных. В декабре празднуют День работников суда, Рождество Христово, а также День Вооруженных сил Украины.

Смотрите календарь праздников на декабрь 2020, чтобы не пропустить важную дату.