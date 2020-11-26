День благодарения в США 2020: рецепты приготовления индейки

По традиции, в День благодарения на праздничном столе должна обязательно быть фаршированная индейка и сладкий тыквенный пирог.

За ужином каждый член семьи говорит слова благодарности за все хорошие события, которые произошли в его жизни за год. После этого начинается праздничное угощение.

Три лучших рецепта индейки на День благодарения 2020 собрали Факты ICTV.

Индейка в сливочном масле

Ингредиенты:

индейка — 1 шт.

сливочное масло — 150 г;

соль, перец и розмарин — по вкусу;

растительное масло — 10 г;

лук репчатый — 1 шт.

Способ приготовления:

1. Мясо индейки подготовить, помыть, просушить.

2. Растопить сливочное масло, перемешать его с перцем, солью и розмарином.

3. Кожу отделить от мяса и поместить между ними сливочную смесь.

4. Чтобы кожа не рвалась, индейка должна быть комнатной температуры.

5. Внутрь индейки положить целую луковицу, порезанную крест-накрест.

6. Смазать мясо растительным маслом, плотно завернуть в фольгу, положить в разогретую до 140°С духовку и запекать 3-3,5 часа.

7. После этого фольгу убрать и запекать индейку еще 1-1,5 часа.

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Ингредиенты для блюда:

индейка- 3-4 кг;

морковка — 1 шт.

стебель сельдерея — 1 шт.

луковица — 2 шт.

сливочное масло — 60 г;

щепотка паприки;

черный молотый перец по вкусу;

соль по вкусу;

мясной бульон — 200 мл.

Для соуса:

клюква — 300 г;

апельсин — 1 шт.

сахарная пудра — 150 г;

красное вино — 150 г.

Способ приготовления:

1. Мясо индейки обработать, удалить жировые железы, помыть и высушить. Изнутри и снаружи хорошенько натереть индейку солью и специями.

2. Лук, морковь и сельдерей почистить и порезать крупными кусками. Положить овощи внутрь индейки. Связать ноги и крылья, чтобы во время запекания они не подгорели.

3. Смазать индейку сливочным маслом. Внутрь залить мясной бульон.

4. Поместить индейку в фольгу для запекания спинкой вниз, закрыть фольгу скрепками, выложить на противень и поставить в разогретую до 200°С духовку. Индейка готовится примерно 2,5-3 часа, в зависимости от веса.

5. Затем нужно снять с индейки фольгу и снова поставить в духовку на 20 минут, чтобы на мясе образовалась золотистая румяная корочка. Достать из индейки овощи.

6. Пока запекается индейка, можно приготовить соус. Для этого из апельсина нужно натереть цедру и выжать сок.

7. Соединить клюкву, сахарную пудру, вино и апельсиновый сок, перемешать, поставить на огонь и довести до кипения. Затем уменьшить огонь и доваривать соус примерно 30 минут до загустения.

8. Измельчить блендером и добавить цедру.

9. Готовую индейку выложить на блюдо и подавать с гарниром из картофеля и овощей и с клюквенным соусом.

Индейка с сухофруктами и клюквенным соусом

Ингредиенты для основного блюда:

индейка — 1 шт.

корица, курага, сушеный инжир, барбарис — по вкусу;

белое вино и оливковое масло — по вкусу;

щепотка соли и перца.

Ингредиенты для клюквенного соуса:

замороженная клюква — 200 г;

сахар, мед — по вкусу.

Способ приготовления:

1. Мелко нарезать курагу и сушеный инжир (сухофруктов должно быть столько, чтобы они смогли покрыть мясо индейки).

2. Смешать сухофрукты с корицей, солью, белым вином, черным перцем, барбарисом и оливковым маслом.

3. Натереть смесью мясо. Оно должно быть плотно покрыто сухофруктами и пряностями.

4. Индейку завернуть в фольгу и запекать при температуре 180°С около 20-25 минут. Когда мясо будет наполовину готово, раскрыть фольгу и продолжить запекать без нее.

5. Приготовить соус. Клюкву залить горячей водой, чтобы она разморозилась. Когда ягоды разморозятся, перетереть их через сито и поставить на огонь.

6. Когда клюква нагреется — добавить сахар и мед. Выпарить на маленьком огне, пока соус не загустеет.

7. Добавить индейку вместе с клюквенным соусом.

Хотя до Нового года 2021 осталось еще чуть больше месяца, самое время подумать над праздничным меню, чтобы спланировать все заранее. Варианты блюд к праздничному столу можно найти в нашем материале.