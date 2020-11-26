Выходные на Новый год и Рождество 2021 будут насчитывать семь дней.

Новогодние праздники начнутся с католического Рождества (25 декабря), которое приходится на пятницу. Так украинцы будут отдыхать три дня подряд.

Новый год — 31 декабря будет в четверг. Выходной по решению Кабмина будет 1 января. Так граждане Украины будут иметь три выходных подряд — пятница, суббота и воскресенье.

Рождество Христово в 2021 году по православному календарю приходится на четверг — 7 января. В этот день по решению Кабинета министров Украины будет дополнительный выходной.

Выходные в 2020 году

Выходные 2020 насчитывают 20 дополнительных дня для отдыха. Украинцы дополнительно будут отдыхать на Новый год, Рождество (7 января и 25 декабря), Международный женский день, Пасху, День труда, Троицу, День Конституции, День независимости, День защитника Украины.