Погода на выходные в Украине (28 ноября 2020 — 29 ноября 2020)

Погода на выходные в Украине предполагается местами со снегом и дождем.

В субботу, 28 ноября, синоптики почти на всей территории страны прогнозируют облачную погоду с осадками.

На Западе, Севере, Центре и Востоке пройдут дожди. Температура воздуха днем составит от +4° до +6°, ночью — от +2° до -4°.

На Юге будет солнечно. Столбики термометров покажут днем от +9° до +11°, а ночью — от 0° до +4°.

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В воскресенье, 29 ноября, на всей территории Украины будет облачно, местами предполагается снег.

В западных областях синоптики прогнозируют снегопад. Днем температура воздуха будет от +1° до +4°, ночью — от +1° до -2°. В северных и центральных областях пройдут дожди с мокрым снегом. Столбики термометров покажут днем до +5°, а ночью до -1°.

На Востоке и Юге будет облачно и без осадков. Температура составит днем от +3° до +10°, ночью — от +5° до -1°.

Погода на декабрь 2020

Погода в декабре 2020 в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от +3° мороза до +2° тепла (в Крыму до +4° тепла).

Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм. Это не выходит за пределы средних многолетних значений.