Женщина вышла из авто посреди оживленной дороги из-за паука

В сети обсуждают веселый момент, когда женщина вышла из машины прямо посреди дороги, где было оживленное движение, обнаружив внутри авто огромного паука.

Женщина, стоя у своей Mazda, начала снимать, как ядовитый паук ползет над окном рядом с водительским креслом.

— Я сейчас смущена, посмотрите на этого страшного паука. Мне пришлось буквально выпрыгнуть из машины. Я застряла посреди дороги, — сказала она, вращая камеру, чтобы показать оживленную городскую дорогу.

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В Австралии сняли паука, который в два раза больше руки

В феврале местный житель Австралии снял паука с золотым брюшком, размер которого составляет примерно 15-17 см.

Известно, что эти пауки едят птиц и летучих мышей.