Погода на 27 ноября 2020 в Украине — прогноз погоды на сегодня

В Украине в пятницу, 27 ноября, синоптики прогнозируют сухую погоду.

В западных регионах страны будет облачная с прояснениями погода. Воздух днем прогреется до 5°, однако ночью ожидаются заморозки до -3°.

На Севере также без осадков. Температура днем 2°….5°, ночью 1°…-2°.

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В центральных областях облачная с прояснениями погода. Столбики термометров днем покажут 4°….8°, а ночью 0°….3°.

На Востоке Украины досрочно ясно и без осадков. Температура днем 2°….6°, ночью 1°…-3°.

Жителям южных регионов стоит приготовиться к облачной с прояснениями погоде. Воздел днем прогреется до 12°, ночью до 3°.

Погода на декабрь 2020

В Украине погода в декабре 2020 в Украине будет морозная, с метелями и снегом. В Укргидрометцентре прогнозируют, что средняя месячная температура составит от +3° мороза до +2° тепла (в Крыму до +4° тепла).

Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков ожидается на уровне 32-82 мм, на Закарпатье и в горах Крыма — до 108-132 мм. Это не выходит за пределы средних многолетних значений.