В конце каждого года магазины устраивают сумасшедшие скидки — этот день еще называют Черной пятницей. Традиция охоты за бешеными скидками возникла в США, впоследствии стала популярной в Европе, а теперь приживается и в Украине.

В США покупатели даже ночуют возле магазинов, чтобы купить максимально много продуктов и товаров.

Как зародилась традиция Черной пятницы

После Дня благодарения в США начинается традиционный рождественский сезон распродаж. Этот обычай появился в XIX веке, а сам термин Черная пятница — в 1966 году в Филадельфии. Сначала он использовался преимущественно на Восточном побережье США.

В этот день американцы отправлялись за рождественскими покупками, поэтому на дорогах образовывались огромные пробки, а в магазинах — очереди, что создавало большие проблемы полиции, и назвала его черным.

А для магазинов он наоборот очень прибыльный, поэтому чтобы избавиться от негативной ассоциации, продавцы позаимствовали значение черного цвета с бухгалтерских учетов, где черными чернилами обозначают прибыль, а красным — расходы.

Читайте: Черная пятница 2020: где искать скидки и как не быть обманутым

Правила покупок на Черную пятницу

Черная пятница 2020 в Украине приходится на 27 ноября. Больше всего в этот день покупают бытовую технику, одежду и обувь, товары для спорта, здоровья, красоты и быта. Из-за паники и спешки люди очень часто покупают много лишнего, а потом не знают как применить эти вещи.

Главное выбирать товары, которые действительно нужны, а не просто имеют привлекательный ценник. Чтобы не сделать эмоциональной покупки, стоит сначала пересмотреть свой гардероб и понять, чего вам не хватает. Аналогичный шаг делаем с посудой, вещами бытового пользования и техникой.

Написание перечня нужных вещей уменьшит вашу панику в магазине и позволит быстро найти нужный товар. И не забывайте, что совсем скоро придут новогодние праздники, поэтому стоит позаботиться о подарках для родных и близких.

Где искать скидки

Среди иностранных сайтов можно посетить площадки AliExpress и Amazon.com, а в Украине это:

техника — Цитрус, Алло, Comfy, Rozetka, Фокстрот, Эльдорадо;

одежда и обувь — Kasta, Lamoda, Answear, H&M, LC Waikiki;

косметика — MakeUp, Parfums, Avocado, Bomond;

детские товары — Pampik, Garnamama, Demibaby, Bembi.

Что касается ТРЦ, то в Черную пятницу скидки традиционно будут в Ocean Plaza, Sky Mall, Gulliver, Lavina Mall, Piramid, River Mall.

Черная пятница в ТРЦ

Карантин выходного дня повлиял на даты и сроки проведения в Украине черной пятницы. Некоторые ТРЦ Киева заявили о новых днях, в которые украинцы смогут порадовать себе покупками. Расписание распродаж в торговых центрах смотрите в материале Фактов ICTV.