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Факты / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

День Филиппа: какой праздник 27 ноября

27 ноября чествуют День памяти святого апостола Филиппа.

Филипп — один из двенадцати апостолов — учеников Иисуса Христа. Известно, что он родом из того же города, что апостолы Андрей и Петр. У него была жена и две дочери. Он проповедовал, а также умел твори чудеса. Так, однажды Филипп воскресил умершего младенца. Однако умер он на кресте, а казнили Филиппа язычники. 

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Именины: Григорий, Сергей, Федор, Филипп.

Народные приметы на 27 ноября:

  • Если в этот день заметите иней, то стоит ожидать богатый урожай овса в следующем году.
  • Если увидите ворону, которая каркает, то скоро наступит оттепель.

Что нельзя делать 27 ноября:

  • Запрещено заниматься ремонтом.
  • Откажитесь от прогулок в лесу.
  • Лучше не браться за рукоделие.

Церковные праздники в ноябре 2020

В подробном календаре православных праздников на ноябрь 2020 Факты ICTV собрали главные памятные даты последнего месяца осени.

Так, 28 ноября начинается Рождественский пост.

Фото: Dreamstime

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